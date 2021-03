Les sorties Netflix de la semaine #46.







Caïd



Un trailer : Cliquez ICI.



Résumé : Dans cette série choc ultra réaliste, deux caméramans venus filmer un clip de rap dans une cité du sud de la France se retrouvent au cœur d’une guerre de gangs.



Paradise Police – saison 3



Un trailer : Cliquez ICI.



Résumé : Un jeune plein d’entrain rejoint la petite équipe de bras cassés du commissariat que dirige son père. Au programme, une colossale et tortueuse affaire de drogue.



The One



Un trailer : Cliquez ICI.



Résumé : Les amours (et les mensonges) fusent quand un chercheur spécialiste de l’ADN découvre le moyen d’identifier les âmes sœurs et crée un service de rencontres inédit.



Last Chance U: Basketball



Un trailer : Cliquez ICI.



Résumé : « Last Chance U » se pose dans les quartiers est de Los Angeles où un coach de basket aux convictions fortes aide de jeunes athlètes à réaliser leur potentiel.



Voici la liste complète des sorties de cette semaine :



- La péniche- Mini-série,

- Caïd,

- Le mariage ou la maison,

- Last Chance U: Basketball,

- Un mois en Thaïlanden,

- Yes dayn,

- Des vies froissée,

- Paradise Police – Saison 3,

- The One,

- Love Alarm – Saison 2,

- Paper Lives,

- Dans le sillage des pirates – Saison 1.



