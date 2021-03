TECHPOWERUP nous propose le test de la : ASUS ROG Keris Wireless.



ASUS est une entreprise de matériel informatique et électronique basée à Taiwan, fondée en 1989. Avec la souris ergonomique Keris Wireless pour droitiers, ASUS continue d'étendre sa gamme de souris sans fil. Tout comme le Chakram et le Pugio II, le Keris Wireless est doté d'une triple connectivité : filaire, à faible latence 2,4 GHz et Bluetooth longue durée. ASUS promet une autonomie de batterie allant jusqu'à 78 heures sans RVB et jusqu'à 56 heures avec un éclairage RVB. Des micro-commutateurs ROG exclusifs d'une durée de vie de 70 millions de clics sont utilisés pour les boutons principaux.



Comme pour les souris ASUS précédentes, les boutons principaux sont interchangeables à chaud, ce qui permet de prolonger la durée de vie de la souris. En outre, au lieu du plastique ABS habituel, un polymère PBT est utilisé pour les pièces des boutons principaux, ce qui assure une meilleure longévité. Les couvercles des boutons latéraux peuvent être remplacés par des couvercles de couleur différente.



Le capteur est le PAW3335 de PixArt capable de supporter jusqu'à 16 000 CPI, et une structure interne en nid d'abeille est utilisée pour atteindre un poids de seulement 79 g. Le câble de chargement est particulièrement flexible, de type paracord tressé et les pieds de la souris sont en PTFE à 100%. Enfin, un éclairage RGB complet est inclus et les options de personnalisation habituelles sont disponibles dans la caisse de l'arsenal.







Voici la fiche technique :







Pour lire la suite : Cliquez ICI.



