NVIDIA GeForce RTX 3070 avec 16 Go de mémoire.



La RTX 3070 peut enfin avoir plus de mémoire que le RTX 3060.



Le moddeur russe VIK-on à une fois de plus fourni une vidéo de présentation très intéressante démontrant le processus de mise à niveau d'une carte graphique GeForce avec plus de mémoire. Dans la dernière vidéo, il a modifié la GeForce RTX 3070 en 16 Go de mémoire, doublant ainsi la taille des spécifications officielles. La carte graphique utilisée par VIK-on est le modèle Palit GamingPro.



Le modérateur a téléchargé deux vidéos, l'une montrant le processus de mise à niveau et les premiers tests, tandis que la seconde est une mise à jour avec une correction des problèmes découverts après la mise à niveau.











La première étape consiste à remplacer physiquement les modules. Le modder a remplacé les modules de mémoire GDDR6 de 1 Go (K4Z803256C-HC14) fabriqués par Samsung par des modules GDDR6 de 2 Go (K4ZAF3258M-HC14) du même fabricant. Le RTX 3070 comporte 8 modules au total, ce qui signifie que la capacité totale est passée à 16GB.



Il n'existe actuellement aucun moyen facile d'éditer manuellement le BIOS. NVIDIA permet même à ses partenaires de modifier les BIOS et chaque modification nécessite l'approbation de NVIDIA. Pour cette raison, il est tout simplement impossible de simplement flasher un nouveau BIOS et de s'arrêter là, d'autant plus qu'il n'existe aucun modèle GeForce avec un GPU GA104 et 16 Go de mémoire. Après la mise à niveau de la mémoire, la carte graphique doit être modifiée pour prendre en charge une plus grande quantité de mémoire.











Chaque carte graphique NVIDIA possède des paramètres de bracelet spéciaux qui, s'ils sont correctement réglés, informeront le BIOS de la prise en charge de différentes configurations de mémoire. Par exemple, le strap réglé sur 00000 bits configure la RAM sur les modules Samsung 8Gb (1 Go), alors que 00001 signifie Micron. La configuration qui prend en charge les modules de 16 Go est 00110, comme l'a découvert VIK-on au cours d'un long processus d'essai et d'erreur.











La deuxième vidéo propose une solution suggérée par les abonnés. Il s'avère que la méthode de verrouillage de l'horloge de précision EVGA permettrait de résoudre le problème de l'instabilité. Maintenant, sans Furmark en arrière-plan, la carte a obtenu 13783 points dans le test 3DMark Time Spy et 4914 points dans le test Unigine Superposition 8K Optimized. Ces deux résultats sont légèrement meilleurs que ceux du RTX 3070 Founders Edition, ce qui confirme que la mise à niveau a été un succès complet.











Vidéo 1 : Processus de mise à niveau, essais initiaux - Cliquez ICI.

- Vidéo 2 : Correction de l'instabilité - Cliquez ICI.



VIDEOCARDZ