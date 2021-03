Confirmation du lancement des processeurs Burly EPYC 7003 Zen 3 Milan d'AMD pour le 15 mars 2021.



AMD est enfin prêt à passer à l'étape suivante du déploiement de sa famille de processeurs Zen 3, après le lancement des familles de PC de bureau et d'ordinateurs portables Ryzen 5000. Aujourd'hui, AMD a annoncé que ses processeurs EPYC de troisième génération seraient officiellement annoncés le 15 mars à 11 heures (heure de l'Est), dans une semaine.







Lisa Su, présidente et directrice générale d'AMD, et Mark Papermaster, vice-président exécutif de la division Technologie et ingénierie, seront présents à la conférence de presse virtuelle. Dan McNamara, vice-président et directeur général de la division serveurs, et Forrest Norrod, vice-président et directeur général de la division centres de données et solutions embarquées, seront également présents pour parler de l'EPYC.







Au-delà de ces détails, AMD ne nous dit rien d'autre sur ses processeurs EPYC 7003. Elle a mis en ligne une page d'accueil "3rd Gen AMD EPYC Processors", mais elle est également dépourvue d'informations.



Les processeurs EPYC 7003 seraient construits sur un nœud de processus 7 nm amélioré et devraient offrir une amélioration de performance d'environ 19 à 20 % par rapport à leurs homologues comparables basés sur Zen 2. Les processeurs EPYC 7003 seront disponibles dans différentes configurations, le SKU d'entrée de gamme étant l'EPYC 72F3 à huit cœurs et un cock de base de 3,65 GHz (180W TDP). Au sommet de la gamme se trouve le prétendu EPYC 7763, une bête de 64 cœurs/128 fils avec une horloge de base de 2,55 GHz, 256 Mo de cache L3 et un TDP de 280 W.







Entre les deux, il y a des numéros de référence EPYC 7003 à 16, 24, 32, 48 et 56 coeurs, avec des vitesses d'horloge et des TDP variables. Lors du CES 2021, M. Su s'est vanté d'un processeur EPYC 7003 non identifié à 32 cœurs/64 threads qui démolissait un système Intel Gold 6258R 2P à 28 cœurs/56 threads dans le domaine des prévisions météorologiques.







"La vitesse de réalisation dans ce cas est très importante car si la simulation est plus rapide, cela signifie que les scientifiques améliorent la précision des prévisions en utilisant un ensemble de données plus important pour le modèle, ou en effectuant plus de simulations par jour", avait alors déclaré le Dr Su. "Imaginez seulement combien de performances supplémentaires vous allez voir avec deux processeurs Milan de 64 cœurs".



Il ne semble pas qu'AMD va tenter de se lancer dans la folie des 128 cœurs/256 fils EPYC 7003/Zen 3 SKU, mais c'est quelque chose que nous pourrions potentiellement voir dans le futur. Ce moment pourrait venir avec l'EPYC 7004/Zen 4, nom de code Genoa, qui utiliserait le nœud de processus 5nm. Fin 2019, M. Norrod a déclaré : "Il y a un certain nombre de domaines d'application qui continuent à bénéficier de l'augmentation du nombre de noyaux et de la densité de calcul". Ce sera une bataille passionnante entre EPYC 7003 et Intel Ice Lake-SP et au-delà, alors restez à l'écoute pour connaître les détails.



HOTHARDWARE