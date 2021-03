Les Radeon RX 5700XT, Radeon VII et RX Vega n'offrent pas de support direct pour le Resizeable-BAR, mais cela pourrait être fait !



Si l'on installe toutes les mises à jour du BIOS pour la carte mère et les pilotes actuels, alors aussi avec les anciennes cartes graphiques AMD, par exemple dans le gestionnaire de périphériques et les propriétés, la "grande zone de mémoire" est indiquée comme ressource disponible, ce qui a provoqué entre-temps de nombreuses spéculations quant à savoir si et ce que l'ensemble pourrait apporter alors peut-être néanmoins, si peut-être aussi indirectement ou seulement comme un "effet secondaire" de type involontaire. Après plusieurs messages sur le forum et l'un ou l'autre test d'utilisateur, j'ai rapidement vérifié les dires.







Cependant, la Radeon VII doit être complètement exclue de ces tests, puisque le protocole de sortie graphique (GOP) n'a été ajouté que par la mise à jour du BIOS et que, même après le flash, il ne semble pas y avoir un support UEFI vraiment complet. Cependant, un contre-test a même montré des résultats de référence légèrement plus mauvais avec le support BAR activé, mais toujours dans les tolérances de mesure possibles. Cependant, le cas est probablement un peu différent avec la Radeon RX 5700 (XT) et la RV Vega.



Sur mon forum, il y a aussi un post de 8j0ern qui veut avoir remarqué une légère amélioration du min-FPS lors de l'utilisation de rBAR On :











J'ai essayé de reproduire ces résultats et, au départ, je n'ai pas pu voir de différence entre rBAR On et Off, même à 1% de FPS bas, qui est le meilleur substitut de FPS Min.



Jeu différent, mais pas de réelle différence pour l'instant :







Cependant, on pourrait initialement (purement) subjectivement remarquer qu'avec rBAR On, il y a apparemment moins de micro-bégaiements, c'est-à-dire par rapport à la moyenne, des images individuelles (images) rendues nettement plus lentes. J'ai donc effectué au total 10 mesures pour les deux options avec une carte chauffée et à partir de la troisième ou de la quatrième série de mesures effectuées directement l'une après l'autre, j'ai pu obtenir des résultats presque congruents, dont on peut donc également dire qu'ils présentent une certaine reproductibilité. Voyons d'abord la composition en pourcentage du temps de trame (temps de rendu par trame).







Vous pouvez voir les légères secousses dans le temps de trame du RX 5700XT et rBAR Off à l'extrémité droite de la barre. Mais il faut regarder de très près. Mais c'est exactement la raison pour laquelle j'aime ma répartition des écarts, car elle est incorruptible, même en termes de défilement circulaire, et il n'y a vraiment aucun substitut :







On voit bien que la progression est un peu plus équilibrée, même si les différences sont très marginales. Ainsi, les anciennes Radeons ne peuvent pas utiliser directement la libération de la grande zone de mémoire, mais il semble qu'en arrière-plan, certains processus soient définitivement compatibles avec le GPUMmu et utilisent également la fonction WDDM2. Mais de quoi s'agit-il en réalité ? Pour cela, il faut se pencher sur la théorie.



Comme vous le savez, rBAR est une fonction GPUMmu (Graphics Processing Unit Memory management unit) qui peut être prise en charge par le logiciel ou le matériel (merci aussi au lecteur gastello de le signaler), que Microsoft décrit lui-même de manière assez transparente et compréhensible (schéma ci-dessous, Microsoft) :







Vous pouvez donc voir que la rBAR est conçue pour atténuer les goulets d'étranglement et les creux dans les grandes configurations de mémoire et qu'elle repose plutôt sur des tailles fixes de ressources système, puisque le changement dynamique des allocations de mémoire coûte toujours de la performance. Toutefois, le PCI SIG ne définit pas le type de support, de sorte que des solutions purement logicielles sont également possibles (même si elles ne sont pas aussi efficaces). C'est peut-être aussi la raison pour laquelle les cartes GeForce actuelles (et ultérieurement supportées) avec une solution purement logicielle (firmware, pilotes) ne peuvent pas montrer des gains de performance aussi importants que RDNA2, puisque l'adressage n'est évidemment pas implémenté dans le matériel.



Mais cela soulève une question logique, à savoir pourquoi AMD ne fournit pas au moins aux cartes RDNA comme la RX 5700XT cette fonction (au moins sur une base logicielle) au moyen d'un nouveau micrologiciel (et donc analogue à NVIDIA). Parce que cela serait techniquement possible avec la sécurité, seulement si cela est également souhaité par le fabricant ? Espérons que le fabricant trouve lui aussi un peu de pitié. Ce serait certainement bien, car même 3 à 5 %, on prend, mais volontiers comme une mise à jour gratuite.



Voici tout cela expliqué dans une vidéo (Mais en Allemand) : Cliquez ICI.



IGOR'S LAB