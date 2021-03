Les premiers tests comparatifs des jeux Intel Rocket Lake montrent des améliorations progressives.



Nous avons récemment reçu quelques premiers tests de jeu pour le prochain Intel Core i7-11700K, après que le détaillant allemand MindFactory ait lancé la puce plus tôt que prévu. Le créateur de CapFrameX a réussi à mettre la main sur l'un de ces processeurs et l'a mis à l'épreuve en le comparant avec le Core i9-10900K d'Intel dans quelques tests de jeu.



Intel a promis des améliorations à deux chiffres pour les IPC avec la nouvelle génération de processeurs Rocket Lake, mais si les résultats de ce dernier test sont représentatifs de la situation générale, ces améliorations pourraient être un peu plus modestes que ce qu'Intel prétend.







Les processeurs ont été couplés à un RTX 3090 et 32 Go de mémoire de 3200 MHz, car il s'agit de la nouvelle vitesse maximale d'origine prise en charge, contre 2933 MHz sur le Core i9-10900K. Les deux processeurs ont été mis à l'épreuve dans Crysis Remastered, Cyberpunk 2077 et Star Wars : Jedi Fallen Order, le i7-11700K étant en tête des trois tests avec une avance de 2 à 9 %. Ces tests ne sont pas vérifiés et ne sont peut-être pas pleinement représentatifs des performances, mais ils nous donnent une bonne indication de ce qu'Intel a à offrir avec ces nouvelles puces de 11e génération.



TWITTER (CapFrameX)