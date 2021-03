EK annonce un waterblock classique pour les cartes graphiques Radeon RX 6800, 6800 XT et 6900.



EK Water Blocks, le principal fournisseur de solutions de refroidissement pour ordinateurs, est prêt à proposer un nouveau waterblock pour GPU de la gamme Classic pour les cartes graphiques, basé sur la dernière architecture AMD RDNA2. Il s'adapte à la plupart des conceptions de PCB de référence des GPU Radeon RX 6800, RX 6800XT et RX 6900. La conception minimaliste avec moins de détails rend ce bloc d'eau EK-Classic Line plus abordable tout en offrant toutes les qualités d'un produit EK, telles que des performances élevées, un excellent support client et un manuel d'installation complet.



















La base du bloc est usinée CNC en cuivre électrolytique nickelé de haute qualité, tandis que son sommet est usiné CNC en acrylique coulé semblable à du verre. L'étanchéité est assurée par des joints toriques en EPDM de haute qualité, tandis que les entretoises en laiton sont déjà pré-installées et permettent une procédure d'installation sûre et facile.



Liste de compatibilité pour le bloc d'eau EK-Classic GPU RX 6800/6900 D-RGB



- AMD Radeon RX 6800,

- AMD Radeon RX 6800 XT,

- AMD Radeon RX 6900 XT,

- ASRock Radeon RX 6800 16 Go,

- ASRock Radeon RX 6900 XT 16 Go,

- ASUS Radeon RX 6800 XT 16 Go,

- ASUS Radeon RX 6800, RX6800-16G, 16 Go GDDR6 (90YV0FY0-U0NA00),

- ASUS Radeon RX 6900 XT 16 Go (RX6900XT-16G),

- BIOSTAR Radeon RX 6900 XT 16 Go,

- Gigabyte Radeon RX 6800 16 Go (GV-R68-16GC-B),

- Gigabyte- Radeon RX 6800 XT 16 Go (GV-R68XT-16GC-B),

- Gigabyte Radeon RX 6900 XT 16 Go (GV-R69XT-16GC-B),

- MSI Radeon RX 6800 16 Go,

- MSI Radeon RX 6800 XT 16 Go,

- MSI Radeon RX 6900 XT 16 Go,

- PowerColor AMD Radeon RX 6800 16 Go GDDR6 (AXRX 6800 16GBD6-M2DHC),

- PowerColor AMD Radeon RX 6800 XT 16 Go GDDR6 (AXRX 6800XT 16GBD6-M2DHC),

- PowerColor AMD Radeon RX 6900 XT 16 Go GDDR6 (AXRX 6900XT 16GBD6-M2DHC),

- Sapphire Radeon RX 6800 16 Go,

- Sapphire Radeon RX 6900 XT 16 Go (21308-01-20G),

- Sapphire RX 6800 XT 16 Go,

- XFX AMD Radeon RX 6900 XT (RX-69TMATFD8.



Éclairage D-RGB sur le waterblock EK-Classic GPU RX 6800/6900 D-RGB



Ce waterblock est compatible avec les technologies de synchronisation RGB les plus répandues chez tous les grands fabricants de cartes mères. Le marquage de la flèche sur le connecteur LED D-RGB à 3 broches doit être aligné sur le marquage +5V sur l'en-tête D-RGB (adressable).



Plaque arrière pour EK-Classic GPU Water Block RX 6800/6900 D-RGB



EK recommande l'achat d'une plaque de rétention, qui améliore l'esthétique générale de vos cartes graphiques et fournit également un refroidissement passif supplémentaire pour le cœur du GPU et l'arrière des sections VRM et VRAM de la carte de circuit imprimé.



Disponibilité et prix



L'EK-Classic GPU Water Block RX 6800/6900 D-RGB et sa plaque arrière sont conçus en Slovénie, en Europe et sont disponibles sur commande via le Webstore EK et le réseau de revendeurs spécialisés.



- Les Prix :



- EK-Classic GPU Water Block RX 6800/6900 D-RGB (119 Dollars), Cliquez ICI,

- EK-Classic GPU Backplate RX 6800/6900 - Black (37.99 Dollars), Cliquez ICI.



TECHPOWERUP