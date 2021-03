XIGMATEK nous propose un nouveau boitier PC : L'Aquarius Plus Queen.



XIGMATEK a présenté aujourd'hui l'Aquarius Plus Queen, une variante couleur de l'Aquarius Plus, un boîtier ATX grand format pour tours intermédiaires à partir de 2019. Le boîtier remplace l'intérieur blanc de l'original par du rose, les parties métalliques noires à l'avant et à gauche par du blanc et les parties métalliques extérieures à droite et à l'arrière par du rose. La serre à deux faces continue d'être en verre trempé transparent. Le boîtier est par ailleurs identique à l'original.























L'Aquarius Plus Queen présente un intérieur divisé verticalement, le compartiment gauche contenant le spacieux plateau de la carte mère et le compartiment droit les baies d'alimentation et d'entraînement. Le plateau de la carte mère peut accueillir des cartes graphiques jusqu'à 36 cm de long et des refroidisseurs d'UC jusqu'à 15,8 cm de hauteur.



Jusqu'à dix ventilateurs de 120 mm peuvent être installés à différents endroits, dont trois le long des panneaux supérieur et inférieur, trois le long de la cloison verticale et un à l'arrière. Un adaptateur de montage vertical optionnel vous permet d'incliner la zone d'extension sur le côté, pour mettre en valeur votre carte graphique. Le boîtier mesure 415 mm x 280 mm x 427 mm (Lxlxh).



L'entreprise n'a pas révélé les prix.



TECHPOWERUP