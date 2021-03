Les Intel Graphics Drivers Windows 10 DCH 27.20.100.9316 débarquent !







Intel publie de nouveaux pilotes graphiques, les Intel Graphics Drivers Windows 10 DCH 27.20.100.9316. Ils apportent des améliorations et des corrections de bugs.



Disponibles en téléchargements ces pilotes graphiques Intel Graphics Drivers Windows 10 DCH 27.20.100.9316 se concentrent surtout sur les solutions graphiques Xe. Nous n’avons pas de nouveaux GPU pris en charge ni de nouveaux jeux supportés.



Les corrections de bugs sont nombreuses. Nous avons par exemple la résolution d’un problème de performance avec 3DMark Mesh Shader et DaVinci Resolve. Le géant s’attaque à des soucis observés avec le titre Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. Cyberpunk 2077 est aussi la cible d’améliorations dont de meilleures performances au démarrage avec les solutions Xe et Xe Max Graphic. Le souci de plantage de Battlefield 4 lors de changements concernant l’Anti-aliasing est de l’histoire ancienne.



À tout ceci s’ajoute la résolution d’un problème de « crash » de Call of Duty: Modern Warfare sous Windows 10 v1709 et plus récent lors de l’activation de l’API DirectX 12. Intel propose aussi de résoudre quelques anomalies graphiques dans Call of Duty: Modern Warfare avec les GPU Xe et fixe le bug d’écran noir avec Dirt Rally. Enfin nous retrouvons quelques corrections de problèmes graphiques dits « mineurs » dans les jeux The Witcher 3 et Talos Principle.



Malheureusement ces nouveaux pilotes graphiques ne sont pas parfaits. Ils s’accompagnent de plusieurs problèmes connus et sans solution. Certains sont importants comme le bug à l’origine d’un plantage de Call of Duty: Black Ops Cold War et Watch Dogs: Legion. Des problèmes sont aussi de la partie lors de la lecture d’une vidéo sous les navigateurs Chrome et Microsoft Edge.



Intel Graphics Drivers Windows 10 DCH 27.20.100.9613, note de version :



Nom : Intel Graphics Driver Windows 10 27.20.100.9316



Développeur : Intel.



Environnements :



Microsoft Windows 10 64-bit



- Fall Creators Update (1709),

- April 2018 Update (1803),

- October 2018 Update (1809),

- May 2019 Update (1903),

- November 2019 Update (1909),

- May 2020 Update (2004),

- October 2020 Update (20H2).



Contenu :



HIGHLIGHTS



- Correction d'un plantage survenu lors du lancement des Outriders sur les cartes graphiques Intel Iris Xe Max.

- Amélioration du temps de chargement du jeu pour Death Stranding sur les cartes graphiques Intel Iris Xe.

- Correction de la stabilité de DaVinci Resolve sur les cartes graphiques Intel Iris Xe Max.



AMÉLIORATIONS :



- Amélioration du temps de chargement du jeu pour Death Stranding sur les graphiques Intel Iris Xe.



PROBLÈMES CLÉS RÉSOLUS :



- Crash observé lors du lancement des Outriders sur les cartes graphiques Intel Iris Xe Max.

- Correction du goulot d'étranglement des performances pour le test de la fonction 3DMark Mesh Shader (Mesh Shaders off) sur les cartes graphiques Intel Iris Xe et Xe Max.

- Correction de la stabilité de DaVinci Resolve sur les cartes graphiques Intel Iris Xe Max.

- Crash ou accrochage intermittent vu dans Tom Clancy's Rainbow Six Siege (DX11), Cyberpunk 2077 (DX12) au démarrage du jeu sur les cartes graphiques Intel Iris Xe et Xe Max.

- Crash ou accrochage intermittent vu dans Battlefield 4 lors de la modification des paramètres de l'anticrénelage différé sur les graphismes Intel Iri Xe.

- Crash ou accrochage intermittent vu dans Hunt : Showdown, Call of Duty : Modern Warfare (DX12).

- Écran noir observé dans Dirt Rally lorsque le jeu passe en plein écran en utilisant ALT + ENTER sur les graphiques Intel Iris Xe.

- Anomalies graphiques mineures observées dans Call of Duty : Modern Warfare (DX12) lors du chargement du jeu dans les scènes de coupe et pendant le jeu sur les graphiques Intel Iris Xe.

- Anomalies graphiques mineures observées en cours de jeu dans The Witcher 3 : Wild Hunt sur les graphismes Intel Iris Xe et Xe Max.

- Corruption ou plantage observé dans le principe de Talos (Vulkan) après avoir modifié les paramètres du jeu sur des graphismes Intel Iris Xe Max.

- Crash observé lors du lancement d'un nouveau jeu dans Crysis : Remasterisé sur des processeurs Intel Core de 10e génération avec des graphismes Intel Iris Plus.

- Aucune différence visuelle n'a été constatée lors de la modification du filtrage des textures dans World of Warcraft : Shadowlands (DX12).

- Le jeu Teamfight Tactics peut se déconnecter lors du démarrage du jeu sur des graphismes Intel Iris Xe.

- L'écran LCD peut afficher des déchets pendant la lecture de films WMV avec une utilisation élevée du processeur sur les graphismes Intel Iris Xe.

- La luminosité peut ne pas se mettre à jour comme prévu lors du réglage de la luminosité en mode Batterie sur les cartes graphiques Intel Iris Xe.

- Le clignotement peut être observé en mode écran PC uniquement sur les cartes graphiques Intel Iris Xe.

- Le système peut ne pas afficher la sortie lorsqu'il est connecté par le biais de la station d'accueil avec plusieurs moniteurs sur les cartes graphiques Intel Iris Xe.

- Écran noir observé après avoir débranché la station d'accueil avec trois moniteurs en mode combiné.



LES POINTS FORTS DES DÉVELOPPEURS :



- Prise en charge de la nouvelle API de traçage de la couche de chargement de niveau zéro.



Pour les télécharger, Cliquez ICI.



