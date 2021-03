Elgato lance les améliorations apportées au Home Studio par la bande lumineuse et le panneau d'ondes.



Elgato, le principal fournisseur de matériel et de logiciels pour les créateurs de contenu, a annoncé aujourd'hui le lancement de deux nouvelles lignes de produits pour aider les créateurs à personnaliser leur home studio et leur installation de streaming - Elgato Light Strip et Elgato Wave Panels.







Elgato Light Strip offre un éclairage ambiant pratique contrôlé par l'application avec des LED RGBWW capables d'afficher 16 millions de couleurs, avec une large gamme de luminosité et de température de couleur pour créer l'aspect parfait pour votre installation. Les panneaux Elgato Wave Panels se caractérisent par une construction en mousse à deux couches pour réduire l'écho et la réverbération de la pièce. Ils se montent facilement sur votre mur en panneaux hexagonaux modulaires. Qu'il s'agisse d'éclairer votre flux ou d'améliorer l'acoustique de la pièce, la bande lumineuse Elgato et les panneaux à ondes Elgato offrent de nouvelles façons de faire de votre espace, et de votre contenu, le vôtre.







La bande lumineuse Elgato brille avec un total de 108 LED RGBWW, y compris des LED blanches chaudes et froides dédiées pour offrir une gamme de couleurs et de températures plus large que les LED RGB ou RGBW. Grâce à son profil fin et flexible et à son support adhésif tesa® qui adhère à la plupart des surfaces, il est facile d'installer la bande lumineuse Elgato dans votre espace de travail ou studio existant. Entièrement gradable et capable de produire jusqu'à 2 000 lumens dans des températures de couleur allant de 3 500 à 6 500 K, la bande lumineuse peut être contrôlée via une application compagnon gratuite pour Mac, Windows, iPhone et Android. Comme la plupart des produits Elgato, l'intégration poussée avec Elgato Stream Deck permet un contrôle instantané de l'éclairage et une automatisation audiovisuelle avancée par simple pression sur une touche.







Les panneaux d'ondes Elgato optimisent la qualité audio des émissions en direct et des enregistrements tout en améliorant l'esthétique des salles. La construction en mousse à double densité permet de réduire l'écho et la réverbération pour une excellente diffusion et écoute. Un profil hexagonal et des cadres EasyClick exclusifs permettent de relier facilement les panneaux Wave Panels entre eux pour créer des constellations uniques, tandis que les bandes adhésives tesa et les vis optionnelles incluses, ainsi que les ancrages muraux, permettent un montage, un retrait et un déplacement facilesµ. Disponibles en plusieurs couleurs qui peuvent être mélangées et assorties pour personnaliser davantage votre installation, les panneaux ondulés vous permettent d'ajuster votre espace pour un son et un toucher plus professionnel.



Avec le lancement des deux produits Elgato Light Strip et Wave Panels, les créateurs de contenu ont désormais plus d'options pour personnaliser et distinguer leur studio des autres.



Disponibilité, garantie et prix



Les panneaux Elgato Light Strip et Elgato Wave sont disponibles immédiatement auprès du réseau mondial de détaillants et distributeurs agréés Elgato et CORSAIR.



Les panneaux Elgato Light Strip et Elgato Wave Panels bénéficient d'une garantie de deux ans et du réseau mondial de service clientèle et de support technique CORSAIR & Elgato.



Les Light Strips Elgato ont un prix de vente conseillé de 69.90 euros. Les kits de démarrage Elgato Wave Panel - contenant 6 panneaux avec matériel de montage - ont un prix de vente conseillé de 139.90 euros.



VORTEZ