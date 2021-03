ASUS annonce les séries de cartes graphiques ROG Strix, TUF Gaming et Dual AMD Radeon RX 6700 XT.



Les cartes graphiques AMD Radeon RX 6900 XT et RX 6800 ont captivé les amateurs de jeux haut de gamme depuis leur lancement, et asus a bâti sa puissance avec plusieurs conceptions personnalisées déclenchées qui offrent des performances, une acoustique et un potentiel d'overclocking exceptionnels.



Aujourd'hui, nous offrons les mêmes fonctionnalités aux joueurs traditionnels grâce aux conceptions internes des cartes graphiques radeon rx 6700 xt. Que vous souhaitiez bénéficier des performances et du refroidissement sans compromis de la rog strix, des performances fiables et durables du tuf gaming ou de la compatibilité et de la flexibilité de notre double refroidisseur, il existe une carte graphique asus radeon rx 6700 xt qui convient parfaitement à tout PC sur mesure.



La rog strix radeon rx 6700 xt inspire par son style et ses performances







La carte graphique rog strix radeon rx 6700 xt impressionne par son style extraverti qui combine toutes nos dernières innovations pour les cartes graphiques refroidies par air. Nous commençons par un dissipateur thermique massif à trois fentes qui utilise un arrangement dense d'ailettes qui sont entrecroisées avec sept caloducs pour un potentiel élevé de dissipation de la chaleur. Le dissipateur thermique et la carte graphique se rencontrent sur une surface de contact qui a été traitée avec notre procédé maxcontact pour une surface agrandie et un meilleur transfert de chaleur de la carte graphique.



Trois ventilateurs dotés de notre toute dernière technologie axiale poussent beaucoup d'air à travers le dissipateur thermique avec un faible niveau de bruit pour un gpu froid et silencieux. Nous avons soigneusement étudié le rôle de chaque ventilateur dans la conception globale du refroidissement, en affinant leurs bagues de verrouillage et le nombre de pales de ventilateur pour une distribution optimale de l'air à travers chaque partie du dissipateur thermique. Une carte de court-circuit crée un espace supplémentaire pour l'air chaud, qui passe à travers un évidement dans la plaque arrière directement dans le flux d'air du boîtier, ce qui améliore les températures globales du système. Une paire de nos collecteurs exclusifs fanconnect II permet aux joueurs de coupler la vitesse du ventilateur du boîtier directement aux températures du gpu afin d'augmenter le flux d'air lorsque le système en a le plus besoin.



La carte graphique rog strix radeon rx 6700 xt est équipée de série d'un design unique : une palette de couleurs noires et grises avec des accents métalliques montre au monde entier que vous appartenez au rog et s'intègre parfaitement dans les schémas d'éclairage complexes du boîtier. La carte rog strix est également dotée d'une bande de leds rgb adressable sur toute sa longueur, sur le bord gauche, qui est compatible avec la synchronisation d'aura et crée un spectacle lumineux impressionnant qui peut être facilement coordonné avec les périphériques compatibles. En guise de touche finale, la plaque arrière métallique continue a non seulement un bel aspect, mais elle minimise également la flexion de la carte en conjonction avec un grand cadre de renforcement lorsque la carte graphique est installée dans le système.



La tuf gaming radeon rx 6700 xt impressionne par sa fluidité







La carte graphique tuf gaming radeon rx 6700 xt dégage une élégance discrète avec son nouveau design industriel. Le dissipateur thermique à trois fentes se trouve entre un couvercle en aluminium brossé de couleur unie et une plaque arrière pleine surface, tous deux imprimés de subtils graphiques tuf gaming pour montrer votre préférence pour des performances exceptionnelles. Un logo tuf gaming illuminé par aura rgb donne la touche finale au système ; cependant, les leds peuvent également être complètement éteintes pour un système discret.



Le style du tuf gaming radeon rx 6700 xt est peut-être discret, mais ses vitesses d'horloge, ses températures de fonctionnement et ses faibles niveaux de bruit font une forte impression : trois ventilateurs contrarotatifs, construits avec notre dernière technologie axiale, font circuler plus d'air à travers l'énorme dissipateur thermique à 2 ou 9 fentes à une vitesse adaptée pour de meilleures performances sans augmenter le bruit. Différentes pales entre les ventilateurs centraux et extérieurs optimisent le flux d'air pour chaque zone du dissipateur thermique afin de maintenir la température de chaque composant à l'endroit où il devrait être. Un grand évidement dans la plaque arrière devant la carte personnalisée courte permet à plus d'air chaud de pénétrer dans le flux d'air naturel du boîtier et assure ainsi une performance de refroidissement encore meilleure.



Cette carte est conçue de telle manière qu'elle peut résister à tout ce qui l'affecte pendant les longues sessions de jeu. La technologie d'assemblage auto-extreme, qui est utilisée dans toute notre gamme de produits, place et brasse les composants avec précision et sans intervention humaine afin d'augmenter la fiabilité et la qualité du traitement. Un processus de test de 144 heures et des condensateurs extra robustes assurent une fiabilité immédiate et une longue durée de vie et un cadre de renforcement minimise la flexion de la carte lorsque celle-ci est installée dans le système.



L'Asus dual radeon rx 6700 xt offre des performances élevées dans un design simple







L'Asus dual radeon rx 6700 xt présente la dernière architecture amd rnda 2 dans sa forme la plus pure, alliant performance et simplicité comme aucune autre. Le dual utilise des technologies de refroidissement avancées dérivées des cartes graphiques phares et privilégie la substance au détriment du style - le choix parfait pour un système équilibré.



Les performances de refroidissement du dual radeon rx 6700 xt commencent avec une paire de ventilateurs équipés de notre conception axiale éprouvée. Votre flux d'air concentré passe par un dissipateur thermique à 2,7 fentes entourée d'un couvercle noir et blanc avec un subtil accent de led pour un style accrocheur. Les ventilateurs peuvent être éteints au ralenti afin de rendre le bruit du système aussi discret que possible en cas de faible charge.



Une plaque de fond en aluminium avec un subtil embossage graphique et un support de montage en acier inoxydable poli donnent à cette carte une belle apparence sous tous les angles, tandis que notre processus d'assemblage auto-extreme et notre processus de validation de 144 heures garantissent qu'elle maintient les pixels en mouvement de manière fiable.



THE GURU3D