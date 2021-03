MSI nous propose un nouvel écran de 27 pouces : Le Optix MAG272CQP.















Conquérir le champ de bataille



La série MAG est née à la suite de tests de qualité rigoureux et a été conçue pour être un symbole de robustesse et de durabilité. Soucieuse d'offrir la meilleure expérience possible à l'utilisateur, la série MAG est dotée d'un processus d'installation simple et d'une interface utilisateur conviviale, ce qui en fait le meilleur choix pour les joueurs débutants.







Visualisez votre victoire avec le moniteur MSI Optix MAG272CQP Curved Gaming. Equipé d'un écran 2560x 1440 WQHD, d'un taux de rafraîchissement de 165 hz, d'un temps de réponse de 1 ms, le MAG272CQP d'Optix vous donnera l'avantage concurrentiel dont vous avez besoin pour faire tomber vos adversaires. Le MAG272CQP d'Optix peut également faire correspondre le taux de rafraîchissement de l'écran avec votre GPU pour un jeu ultra fluide. Assurez-vous que vous pouvez atteindre vos objectifs grâce aux dernières technologies intégrées à l'écran MSI Curved Gaming pour un jeu compétitif.



165 Hz TARIF DE RAFRAICHISSEMENT +

TEMPS DE RÉPONSE DE 1 MS



Les moniteurs Optix sont équipés d'un taux de rafraîchissement de 165 Hz et d'un panneau VA avec un temps de réponse de 1 ms, ce qui est le plus avantageux dans les genres de jeux à évolution rapide tels que les jeux de tir à la première personne, de combat, de simulation de course, de stratégie en temps réel et de sport. Ces types de jeux exigent des mouvements très rapides et précis, ce qui, grâce à une fréquence de rafraîchissement ultra élevée et à un moniteur à temps de réponse rapide, vous permettra de devancer vos concurrents.



La largeur compte



Les moniteurs de jeu courbes de la série Optix sont dotés d'un panneau WQHD qui prend en charge une résolution allant jusqu'à 2560x1440. Ce panneau 16:9 permet aux joueurs d'examiner des scènes de jeu plus grandes que les autres panneaux FHD traditionnels, et de les placer devant les autres concurrents.



VISION NOCTURNE ENGAGÉE







Que votre écran soit entièrement sombre ou que quelques parties seulement aient de lourdes ombres. Laissez le premier tuner noir intelligent du monde éclairer votre journée en faisant ressortir les détails fins des zones sombres.



VRAIE COULEUR



Le moniteur de jeu durci Optix MAG272CQP a une couverture de gamut plus importante que les moniteurs généraux. Les couleurs et les détails du jeu sont plus réalistes et plus raffinés, pour pousser l'immersion à ses limites.



178 DEGRÉS DE

GRAND ANGLE DE VISION



Grâce à leur grand angle de vision, les moniteurs de jeux MSI offrent une plus grande marge de manœuvre pour placer votre moniteur dans votre installation sans renoncer à une expérience de visionnement optimale. Les couleurs et les détails resteront nets à plus d'angles que sur d'autres moniteurs ayant des angles de vision plus faibles.



Le plus

Vivid Display



Le moniteur de jeu MSI Optix est équipé de la technologie HDR qui peut produire des images avec plus de détails, une plus large gamme de couleurs et un aspect plus similaire à ce qui est vu par l'œil humain par rapport à un moniteur traditionnel.



Sans larmes, sans bugs

jeu fluide



Le jeu ne devrait pas être un choix entre un jeu haché ou des cadres cassés. Avec les moniteurs de jeux de la série Optix de MSI, ce n'est pas une fatalité. Obtenez des performances fluides et sans artefacts à pratiquement n'importe quelle fréquence d'images grâce à la technologie AMD FreeSync.



Anti-glissement

Technologie



Les écrans génériques ont normalement un taux de clignotement d'environ 200 fois par seconde, ce qui est imperceptible à l'œil nu, mais peut provoquer de la fatigue avec le temps. La technologie anti-scintillement de MSI offre une expérience de visionnement très confortable en réduisant la quantité de scintillement.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Il est déjà disponible sur les sites E-Commerces.



Le prix est de : 429.95 euros.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



MSI