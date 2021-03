THERMALTAKE nous propose un nouveau ventirad CPU : Le Venomous Plus.



Thermalright a présenté aujourd'hui le Venomous Plus, son dernier refroidisseur de CPU de type tour et une reprise du Venomous X, vieux de plus de 10 ans. Conçu pour supporter des charges thermiques allant jusqu'à 240 W, le Venomous Plus est doté d'une conception classique à ailettes en aluminium.



Six caloducs en cuivre nickelé de 6 mm d'épaisseur sont en contact indirect avec l'unité centrale au niveau de la base à finition miroir faite du même matériau ; ils passent par l'empilement d'ailettes en aluminium qui est ventilé par un ventilateur TL-C12S de 120 mm. Le dissipateur thermique mesure 127 mm x 60 mm x 158 mm (LxPxH), pèse 660 g et contient 51 ailettes. Le ventilateur ajoute environ 25-27 mm de largeur.



















Le ventilateur TL-C12S inclus est l'un des éléments clés qui le distinguent du Venomous X. C'est un appareil moderne qui intègre un PWM à 4 broches pour sa fonction principale, un ARGB à 3 broches pour l'éclairage, et qui dispose d'un éclairage ARGB grâce à des diodes cloutées dans le moyeu de la roue. Le ventilateur est doté d'un palier à dynamique des fluides, tourne jusqu'à 1 500 tr/min (±10 %), poussant jusqu'à 66,17 CFM de débit d'air avec une pression statique de 1,53 mm H₂O ; et a un niveau sonore maximal de 25,6 dBA. Parmi les types de prises pour CPU pris en charge figurent AM4, LGA1200, LGA115x et LGA2066.



Pas de date ni de prix pour le moment.



