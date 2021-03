Mise à jour RC 04 - Tutoriel et téléchargement de Clock Tuner for Ryzen 2.0.



Mise à jour du 04.03.2021 et un important avant-propos !



Comme nous l'avons récemment découvert, les protections du CTR 2.0 RC3 ne fonctionnent plus, car elles ont été documentées pour la dernière fois dans le CTR 1.1. Cela a de nouveau changé avec la publication aujourd'hui de CTR 2.0 RC4. Les seuils pour PPT, TDC et EDC sont maintenant effectifs non seulement pendant le réglage, mais aussi pendant le fonctionnement et, s'ils sont dépassés, l'overclocking est terminé et le CPU est remis dans le mode PBO par défaut. En plus de la température maximale pour l'accord, il y a maintenant une limite de température dure de 90 °C, qui met également fin à l'overclocking et ramène le CPU au mode PBO standard.



Pour nous aussi, le passage non documenté de la version 1.1 à la version 2.0 RC3 avait provoqué la surprise, la confusion et l'érosion de la confiance dans le logiciel et son éditeur. Même si l'overclocking s'accompagne du canon habituel de dommages possibles au matériel et de perte de garantie, CTR en tant qu'"outil d'OC pour tous" n'aurait jamais dû se passer de ces fonctionnalités. Cependant, nous voulons aussi remercier Yuri d'avoir retardé la sortie de CTR 2.0 RC4 à notre demande jusqu'à ce que les protections soient rétablies.







Dans le guide suivant, nous expliquons les caractéristiques, l'utilisation et les particularités de la dernière version CTR 2.0 RC4, en toute logique avec des ajustements mineurs au guide RC3 précédent. En raison du problème mentionné ci-dessus, nous recommandons vivement à tous les utilisateurs de CTR 2.0 RC3 de passer à la version 2.0 RC4.

Caractéristiques et feuille de route



Aujourd'hui est enfin le jour où le Clock Tuner pour Ryzen est sorti dans la deuxième version tant attendue avec la prise en charge des derniers CPU Ryzen 5000 et de nombreuses autres fonctionnalités exceptionnelles. Dans la version 1 précédente, le CTR était déjà un outil très populaire dans la communauté pour optimiser la tension et l'horloge des processeurs Ryzen. Le principe est aussi simple qu'ingénieux : l'outil teste chaque Compute Core Complex (CCX) d'un CPU Ryzen pour sa qualité individuelle et détermine la vitesse d'horloge stable maximale pour une tension donnée. En tenant compte de votre refroidisseur et de votre carte mère, vous pouvez alors décider si vous voulez plus de performance, moins de consommation d'énergie ou même les deux à la fois.



Aujourd'hui, le développeur Yuri Bubliy alias 1usmus fait un pas de plus vers la version 2.0 et les futures versions prévues avec plus de fonctionnalités et d'optimisations sont déjà sur la feuille de route pour cette année. Yuri ne lâche donc pas prise, nous gâtant constamment, nous les propriétaires de Ryzen, avec de nouvelles versions de son logiciel et ce, tout à fait gratuitement. Je tiens à vous remercier d'avance au nom de la communauté ! Si vous voulez être au courant des prochaines mises à jour de CTR ou si vous êtes simplement intéressé par ce que Yuri fait tout au long de la journée, suivez-le sur Twitter. Mais assez parlé de la préface, voyons d'abord ce qu'il y a de nouveau dans ce communiqué.







Quoi de neuf ?



Par exemple, l'outil de la version 2.0 peut basculer dynamiquement entre l'overclocking statique et l'algorithme de boost automatique d'AMD, en fonction de ce qui offre le plus de performances pour la situation de charge de travail actuelle. Alors que cette fonctionnalité n'était auparavant disponible que sur la carte mère Crosshair XIII Hero d'Asus, CTR la rend désormais accessible aux utilisateurs de toutes les autres cartes mères. En outre, CTR dans la nouvelle version n'a plus besoin du Ryzen Master comme interface pour contrôler le CPU, mais peut accéder directement à la SMU, unité de gestion du système, du CPU. Cela signifie un contrôle plus précis et une communication plus fiable, mais aussi une consommation de ressources moindre de l'application CTR elle-même.



La nouvelle fonctionnalité la plus appréciée pour moi personnellement est le mode Phoenix. Alors que le système plantait souvent pendant le réglage fin de l'horloge et de la tension dans la version précédente et que, par conséquent, le dernier état devait être trouvé manuellement à partir des journaux, CTR 2 peut continuer là où il s'était arrêté avant le plantage après un redémarrage automatique et ainsi terminer avec succès le réglage tout seul. La nouveauté la plus évidente, mais non moins importante, est bien sûr la prise en charge supplémentaire des CPU Vermeer de nouvelle génération, à savoir les Ryzen 5000 basés sur l'architecture Zen 3, et les Renoir, les APU basés sur Zen 2 avec les graphiques Radeon Vega.



Une liste complète des processeurs actuellement pris en charge peut être consultée ici :



- Zen 3 : Ryzen 9 5950X, Ryzen 9 5900X, Ryzen 7 5800X, Ryzen 5 5600X.

- Zen 2 : Dévidoir 3970X, Dévidoir 3960X, Ryzen 9 3950X, Ryzen 9 3900X, Ryzen 9 3900XT, Ryzen 9 3900, Ryzen 7 3800XT, Ryzen 7 3800X, Ryzen 7 3700X, Ryzen 5 3600XT , Ryzen 5 3600X, Ryzen 5 3600, Ryzen 5 3500X, Ryzen 5 3500, Ryzen 3 3300X, Ryzen 3 3100.

- APU : Ryzen 7 PRO 4750G , Ryzen 7 PRO 4650G, Ryzen 3 PRO 4350G.







Autre nouveauté, l'interface graphique redessinée dans un design sombre, qui devrait être particulièrement bénéfique pour les utilisateurs daltoniens. Toutefois, la structure de base est restée la même, de sorte que les utilisateurs des versions précédentes de CTR se sentiront immédiatement à nouveau chez eux.



Pour lire la suite : Cliquez ICI.



