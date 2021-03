TP-LINK nous propose un nouveau répéteur Wifi : Le RE190.



L'extenseur de portée sans fil RE190 de TP-LINK est conçu pour étendre la couverture et améliorer la puissance du signal d'un réseau sans fil existant. Idéal pour le streaming vidéo HD, les jeux en ligne et les autres tâches gourmandes en bande passante !



















Améliorez votre réseau Wi-Fi pour couvrir les zones difficiles d'accès







Placez le RE190 entre votre routeur sans fil et les appareils sans fil, ce qui permet d'étendre la couverture Wi-Fi tout en éliminant les zones mortes Wi-Fi. Profitez d'un réseau sans fil transparent dans toute votre maison ou votre bureau. Les deux bandes Wi-Fi jusqu'à 750 Mbps permettent non seulement d'étendre la couverture à 2 000 pieds carrés, mais aussi d'améliorer la qualité de vie des utilisateurs. (185 m2), mais aussi à faire bon usage du débit élevé de votre FAI - idéal pour la diffusion de vidéos HD en continu, les jeux en ligne et d'autres tâches gourmandes en bande passante.







AC750 Wi-Fi pour les connexions compatibles



La technologie AC sans fil du RE190 crée un Wi-Fi plus puissant des connexions à travers votre maison. Travaillez avec n'importe quelle norme ou point d'accès, ce qui permet d'offrir un accès Wi-Fi bibande large et sans coupure à plusieurs appareils.



Une seule connexion clé







Appuyez sur le bouton WPS de votre routeur et sur le bouton RE de votre RE190 dans les 2 minutes qui suivent pour vous connecter facilement au réseau. Une fois connecté à un routeur existant, vous pouvez simplement déplacer le RE190 à n'importe quel endroit pour obtenir la meilleure puissance de signal.



Indicateur de signal intelligent







Les voyants lumineux intelligents indiquent la puissance du signal reçu du routeur existant. Lisez les voyants pour trouver le meilleur emplacement pour votre RE190.



Dédié à la mise en réseau depuis plus de 20 ans







Fournisseur de produits de réseautage depuis plus de 20 ans, avec un professionnalisme et une une fiabilité éprouvée par le temps.



Bon à savoir : la brique, le marbre, le béton ou le verre blindé constituent des obstacles infranchissables pour le WiFi. Le métal est le pire ennemi du WiFi.



Afin d'éviter les interférences, merci de ne pas placer votre box et répéteur à proximité d'appareils Bluetooth et de gros appareils électriques (micro-onde, réfrigérateur, etc.).



Veuillez ne pas placer votre box dans un placard. L'idéal est de la poser en hauteur pour éviter les obstacles et ainsi mieux communiquer avec le répéteur TP-Link.



Le répéteur WiFi ne pourra en aucun cas offrir un débit WiFi supérieur à la connexion Internet de votre box.



Voici la fiche technique :









Il est déjà disponible dans les sites E-Commerces.



Le prix est de : 27.95 euros.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TP-LINK