RAZER nous propose un nouveau support casque Gamers : La Base Station v2 Chroma (Mercury).



Le Razer Base Station v2 Chroma fournit un support pour casque parfaitement équilibré pour stocker et exhiber votre casque quand vous ne l'utilisez pas. Agréable à regarder et prêt à l'emploi quand vous en avez besoin, il possède également un hub de 2 ports USB 3.1 et un port combo 3.5 mm avec DAC.



















CONNECTER ET CONTRÔLER



Ajoutez plus de fonctionnalités et de style à votre installation de jeu avec la station de base Razer V2 Chroma. Synchronisez vos effets d'éclairage RVB avec notre nouveau support pour casque amélioré, l’hub USB, conçu pour accrocher et afficher vos écouteurs pendant que vous faites une pause dans le jeu ou le travail.



HUB USB AVEC SON SURROUND 7.1



Avec deux ports USB 3.1 SuperSpeed et un port combo 3,5 mm avec DAC intégré, vous pouvez connecter plus de périphériques et accéder à notre application de son surround 7.1 - transformant votre son stéréo en son surround pour un niveau d'immersion et de plaisir plus profond.



SUPPORT DE CASQUE INTÉGRÉ AVEC BASE ANTIDÉRAPANTE



Son design métallique et épuré est maintenant plus grand, avec une hauteur de 278 mm, ce qui vous permet d'accrocher et d'exposer des casques plus grands, tandis qu'une base stable l'empêche de basculer ou de se déplacer pendant l'utilisation.



POWERED BY RAZER CHROMA RGB



Un écosystème en constante évolution qui permet la personnalisation complète de vos périphériques. Des effets d'éclairage de base, à Chroma Studio, en passant par plus de 150 intégrations de jeux, Razer Chroma RGB est le plus grand écosystème d'éclairage au monde pour les appareils de jeu, prenant en charge plus de 500 appareils de plus de 40 partenaires.



DISPONIBLE EN :







- Noir classique | Rose quartz | Blanc mercure.



Voici la fiche technique :







Il est déjà disponible dans les sites E-Commerces.



Le prix est de : 79.94 euros.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



RAZER