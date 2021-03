Les problèmes de fiabilité de l'USB Ryzen vous ont déprimé ? Voici quelques correctifs directement issus de la DMLA.



Il y a deux semaines, AMD a traité une série de plaintes sur Reddit liées à des problèmes de connexion intermittente que certaines personnes ont déclaré avoir avec des dispositifs USB connectés à leur PC Ryzen alimenté par un chipset de la série 500 (X570 et B550). AMD a déclaré qu'elle "analysait la cause fondamentale" et qu'elle contacterait les utilisateurs concernés pour plus de détails. Bien qu'aucun correctif ne soit encore disponible, l'équipe d'assistance d'AMD a proposé quelques conseils qui pourraient aider.







Selon les plaintes reçues jusqu'à présent, le problème semble provenir des ports USB 2.0 qui agissent de manière erratique lorsqu'un périphérique PCI Express 4.0 est installé sur la carte mère. Il peut s'agir d'une nouvelle carte graphique, comme l'une des séries GeForce RTX 30 de NVIDIA ou Radeon RX 6000 d'AMD, ou d'un disque dur PCIe 4.0 zippé comme le 980 Pro de Samsung.



Dans de tels cas, les utilisateurs ont signalé des problèmes de perte de certains périphériques USB, comme des claviers, des souris, des casques et tout ce qui peut se brancher sur un port USB 2.0. Il semble également que cela soit plus probable lorsque l'unité centrale est soumise à une forte charge.



Alors que les propriétaires de PC Ryzen attendent qu'AMD termine son enquête et publie un correctif, il existe quelques conseils que les utilisateurs concernés pourraient vouloir essayer. Ils ont été fournis par AMD à un utilisateur qui a contacté par e-mail le support client, qui les a ensuite envoyés à Reddit.



"Merci pour votre courriel. Je suis désolé d'apprendre que vous rencontrez des problèmes de connectivité USB avec votre carte mère à puce AMD série 500. Notre équipe d'ingénieurs étudie ce problème en priorité et nous vous fournirons une mise à jour dès qu'un correctif sera disponible", a déclaré AMD dans le courriel.



Le courrier électronique propose ensuite trois suggestions spécifiques. En haut de la liste, il faut vérifier que la carte mère concernée fonctionne avec la dernière version du BIOS et qu'elle est configurée en utilisant les paramètres optimisés ou par défaut. En d'autres termes, il faut supprimer les overclocks et autres réglages de performance, afin d'exclure ces éléments. Nous ajouterons que c'est également une bonne idée de sauvegarder vos données avant de mettre à jour votre BIOS, juste au cas où quelque chose tournerait mal.



Deuxièmement, AMD suggère de vérifier les mises à jour de Windows 10 qui pourraient être disponibles. C'est assez simple : il suffit de se rendre dans Paramètres > Mise à jour et sécurité > Windows Update et de cliquer sur le bouton Vérifier les mises à jour.



La dernière suggestion est de s'assurer que le dernier pilote du chipset Ryzen est installé. Au moment de la rédaction du présent document, il s'agirait de la version 2.13.27.501, qui a été mise à disposition début février. Vous pouvez télécharger le pilote du chipset sur le site web d'AMD. Une fois que vous aurez cliqué sur ce lien, sélectionnez Chipsets > AMD Socket AM4, puis choisissez votre chipset (X570 ou B550).



Il s'agit là de tâches de base pour résoudre les problèmes, et si vous êtes affecté par le bogue qui est à l'origine de tout ce vacarme USB, il se peut qu'elles ne résolvent pas le problème. Néanmoins, il est bon de tenir votre système à jour. Vous pouvez également constater que les étapes ci-dessus permettent de résoudre un problème que vous pensiez être lié au bogue USB, mais qui ne l'était pas vraiment.



Cela dit, si aucun de ces conseils ne vous aide, AMD vous conseille d'aller dans le BIOS et de passer en mode PCIe de Gen4/Auto à Gen 3, et de désactiver Global C-State. Vous perdez essentiellement les avantages de PCIe 4.0 en faisant cela, mais c'est un contournement temporaire jusqu'à ce qu'AMD trouve une solution adéquate.



