Après presque une décennie de domination totale du marché, Intel a passé ces dernières années sur la défensive. Les processeurs Ryzen d'AMD continuent de s'améliorer d'année en année, la dernière série Ryzen 5000 remportant la couronne du meilleur processeur de jeu : Le dernier bastion de supériorité d'Intel.



Aujourd'hui, avec un marché du matériel en plein essor, Intel se prépare à reprendre une partie du terrain perdu avec les nouveaux processeurs Core de 11e génération. Intel affirme que ces nouveaux processeurs de la 11e génération offrent des améliorations à deux chiffres en matière d'IPC tout en restant sur un processus de 14 nm. Le Core Intel i9-11900K à 8 cœurs, haut de gamme, pourrait ne pas être en mesure de concurrencer son rival AMD Ryzen 9 5900X dans des scénarios fortement multi-threadés, mais les vitesses d'horloge plus élevées et les prétendues améliorations IPC pourraient suffire à reprendre la couronne du jeu. En plus des nouveaux processeurs, il y a un nouveau jeu de puces qui correspond, l'Intel Z590. Les cartes mères du chipset Z490 de l'année dernière sont également compatibles avec les nouveaux processeurs de la 11e génération, mais le Z590 apporte quelques avantages clés.



Tout d'abord, le Z590 offre un support PCIe 4.0 natif de l'unité centrale, ce qui signifie que les emplacements PCIe et M.2 éteints de l'unité centrale offrent une connectivité PCIe 4.0 lorsqu'une unité centrale de 11e génération est installée. Les slots PCIe et M.2 contrôlés par le chipset Z590 sont toujours PCI 3.0. Bien que de nombreuses cartes mères Z490 haut de gamme aient annoncé cette capacité, il ne s'agissait pas d'une caractéristique standard de la plate-forme.



En plus du support PCIe 4.0, le Z590 offre l'USB 3.2 Gen 2x2 du jeu de puces. La norme USB 3.2 Gen 2x2 offre des vitesses allant jusqu'à 20 Gb/s. Enfin, le Z590 offre une prise en charge native de la mémoire DDR4 à 3200 MHz. Grâce à ces mises à jour, la plateforme de la série Z d'Intel a la même fonctionnalité que le B550 d'AMD. Sur le papier, Intel rattrape AMD, mais seuls des tests permettront de savoir si ces nouvelles cartes mères Z590 sont à la hauteur.







La gamme AORUS de Gigabyte couvre un large éventail de produits : ordinateurs portables, périphériques et composants de base. Pour les passionnés, le nom AORUS désigne les produits Gigabyte axés sur le jeu, la gamme de cartes mères AORUS présentant un schéma de dénomination cohérent qui comprend les cartes mères Pro, Elite, Ultra, Master et Extreme. Au sein de cette gamme, la Master est l'option haut de gamme grand public offrant des fonctionnalités de premier ordre à un prix élevé mais accessible.



Le Gigabyte Z590 AORUS Master est équipé d'un monstrueux VRM 19 phases utilisant des étages de puissance de 90 A et la solution de refroidissement à ailettes caractéristique du Gigabyte. Le Q-Flash et un double BIOS ont été inclus, offrant un filet de sécurité redondant pour un overclocking ambitieux. Le Gigabyte Z590 AORUS Master offre également une plaque arrière en aluminium à couverture complète pour une rigidité accrue et un refroidissement supplémentaire du VRM. De plus, le Gigabyte a inclus un contrôleur LAN de 10 Gb/s d'Aquantia. Toutes les caractéristiques sont en ordre, alors voyons comment le Gigabyte Z590 AORUS Master se compare à la concurrence.



