La carte QNAP QM2-2P2G2T dispose 2 ports réseau à 2,5 Gbit/s et 2 emplacements SSD M.2 (NVMe). Si elle se destine essentiellement aux NAS du constructeur, mais il est tout à fait possible de l’installer dans PC ou serveur Windows ou Linux. Découvrons ensemble ce nouveau produit très prometteur…







Le fabricant de NAS QNAP continue de nous surprendre avec une nouvelle carte réseau. La QM2-2P2G2T vient s’ajouter à une série de cartes d’extension très dense. Ces dernières permettent de répondre aux problématiques de connectiques et le besoin de performances. La gamme QM2 se compose de 8 cartes (PCIe Gen2 et PCIe Gen3) avec 2 ou 4 SSD format M.2.



De plus, le constructeur propose déjà des cartes combo (Ethernet et SSD M.2). On pense évidemment à la QM2-2S10G1TA et la QM2-2P10G1TA. Elles offrent le 10 GbE, mais la première avec du 2 emplacements SATA pour SSD et la seconde avec du NVMe. Mais revenons à notre nouveau produit…







La QNAP QM2-2P2G2T est une carte PCIe Gen3 x4. Elle est construite autour de 2 contrôleurs Ethernet Intel I225-LM avec 2 ports Ethernet RJ45 à 2,5 Gbit/s, compatible avec 1 Gbit/s et 100 Mbit/s. En plus de la partie réseau, la carte peut accueillir 2 SSD NVMe au format M.2 (PCIe Gen 3 x2). La QM2-2P2G2T dispose d’un petit ventilateur au-dessus du dissipateur thermique pour un meilleur refroidissement des SSD. Comme les 2 emplacements NVMe disposent d’un capteur thermique, on peut espérer que le ventilateur adaptera sa vitesse à la température du système (et non pas tourner à 100% tout le temps).



Pour terminer, sachez que la carte mesure 152 mm de long et 68,9 mm de large. Elle sera livrée avec 2 brackets supplémentaires.



Performances QM2-2P2G2T



Selon le fabricant la carte permettrait de profiter des capacités offertes par le 2,5 GbE et donc attendre les 295 Mo/s en lecture et écriture (download/upload) sur chaque port.



Prix et disponibilités



Ni le prix ni la date de sortie du produit, QM2-2P2G2T, n’ont été communiqués pour le moment et c’est bien dommage. Si on regarde la QM2-2P10G1TA (2 emplacements SSD NVMe et 1 port 10 Gbit/s), son prix est d'environ : 225 euros. On peut espérer que le nouveau modèle sera moins cher et disponible rapidement.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



