RAZER nous propose une nouvelle manette de jeu : La Wolverine V2.



Jouez dans la cour des grands avec la manette Razer Wolverine V2. Cette manette filaire est spécialement conçue pour le jeu sur PC, Xbox One et Xbox Series. Grâce à ses options de personnalisation avancées, elle vous offre plus de précision et de contrôle sur vos jeux.







REFORGÉE POUR DES VICTOIRES ÉCLAIRS



Les poignées ergonomiques en forme de L de la manette Wolverine V2 offrent une prise naturelle qui dépasse celle de son ainée, tandis que sa conception sur mesure et ses prises en caoutchouc antidérapant vous permettent une interaction agile et précise avec les touches pour que vous soyez performant toute la journée.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.







Les prises ergonomiques en forme de L soutiennent encore plus vos mains tout en vous garantissant un accès plus facile aux boutons-poussoirs et aux gâchettes.



Boutons d’action et croix directionnelle méca-tactiles Razer



Offrant une activation hyper-réactive et un toucher agréable, les boutons d’action méca-tactiles Razer et la croix directionnelle méca-tactile Razer renforcent tous vos mouvements grâce à une précision hors du commun et à un fort retour tactile.



Doté d’un cycle de vie de 3 millions de frappes pour une plus grande durabilité et une réduction de la distance d’activation de 0,65 mm (soit une distance 35 % plus courte que celle des manettes à membrane classiques), chaque bouton est réglé avec plus de précision pour exhiber tout votre potentiel de jeu.



PLUS DE BOUTONS POUR UN CONTRÔLE EXPERT



La manette Wolverine V2 dispose de boutons supplémentaires pour jouer de manière plus performante. Vous pouvez configurer 2 boutons multifonctions sur la face avant de la face avant de la manette grâce à Razer Controller Setup for Xbox pour profiter d’un contrôle encore plus accru et d’un style de jeu qui vous corresponde vraiment.



LIBÉREZ VOTRE FORCE DE FRAPPE



Dans la fureur du combat, chaque milliseconde compte. Conservez l’avantage compétitif en activant le mode sensibilité maximale grâce à deux interrupteurs sur le bas de la manette pour diminuer drastiquement la distance d’activation des gâchettes principales et décupler votre cadence de tir avec une légère pression.



UN SON PLUS ACCESSIBLE



Jouez en tout confort pendant des heures en branchant facilement votre appareil audio de 3,5 mm directement sur la manette, au lieu de la console.



CONFIGURATION DE L’APPLICATION AVANCÉE



Grâce à l’application Razer™ Controller Setup for Xbox, la personnalisation avancée devient beaucoup plus simple. Conçue par les consoles Xbox Series X|S, la Xbox One et les PC (Windows 10 et versions ultérieures), cette application Xbox vous permet de configurer les boutons multifonction et les gâchettes, mais également d’ajuster les niveaux de sensibilité de d’embrayage pour que votre expérience de jeu soit complète.



CONFIGURATION DES BOUTONS







Configurez les boutons multifonctions et les gâchettes et créez un nombre illimité de profils personnalisés pour convenir à différents genres et styles de jeux.



RÉGLAGE DE SENSIBILITÉ D’EMBRAYAGE







En appuyant sur le bouton « focus »/« agile » lorsque vous déplacez le joystick, diminuez/augmentez la sensibilité pour une plus grande précision de visée ou une réponse rapide.



Voici la fiche technique :







Elle est déjà disponible sue les sites E-Commerces.



Le prix est de : 129.90 euros.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



RAZER