GALAX GeForce RTX 3090 Hall Of Fame (HOF) Edition : Benché avec un vBIOS 1000 W personnalisé.



GALAX, le fabricant de la populaire édition premium des cartes graphiques du Hall Of Fame (HOF), a récemment annoncé son GPU GeForce RTX 3090 HOF Edition. Conçue pour des besoins d'overclocking extrême, la carte est composée d'un PCB 12 couches, d'une configuration d'alimentation VRM 26 phases et de trois connecteurs d'alimentation 8 broches.



Aujourd'hui, nous avons réussi à obtenir le premier examen complet de la carte par une chaîne chinoise de YouTube 二斤自制. Cependant, il ne s'agissait pas seulement de tests réguliers effectués sur une carte avec des réglages d'usine. La chaîne a appliqué un vBIOS de 1000 watts au GPU et a tout fait fonctionner sur le refroidisseur à air fourni avec le GPU.



















Dans le réglage par défaut de 420 Watt, la carte a fonctionné avec une horloge GPU de 1845 MHz et une température de 69 degrés Celsius. Cependant, lorsque le vBIOS de 1000 Watt a été appliqué à la carte, le cœur du GPU a réussi à passer à 2000 MHz et à consommer jusqu'à 630 W de puissance. Si vous vous demandiez si le refroidisseur de stock était capable de tout gérer, la réponse est oui. La carte a atteint une température de 96 °C.



Bien que GALAX n'offre pas de BIOS de ce type, l'ID du BIOS correspond à celui d'un BIOS XOC 1000 W personnalisé pour le GPU EVGA Kingpin GeForce RTX 3090, que vous pouvez trouver dans notre base de données. En ce qui concerne les performances, les gains ont été très minimes avec seulement 2 à 3 %. Cela doit être dû à un refroidissement insuffisant et la carte aurait pu faire beaucoup mieux avec de l'eau ou du LN2.



VIDEOCARDZ