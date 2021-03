Le Samsung 980 est un SSD PCIe Gen 3.0 M.2 rentable et sans DRAM.



Dans une démarche qui pourrait dérouter certains acheteurs moins informés, Samsung est prêt avec le nouveau 980 M.2 NVMe SSD (à ne pas confondre avec le 980 PRO). Contrairement au 980 PRO, le 980 est un lecteur économique qui utilise une interface hôte PCI-Express 3.0 x4 et un contrôleur sans DRAM. Heureusement, Samsung n'a pas choisi la voie du QLC avec ces lecteurs, car ils sont dotés d'une mémoire flash 3D TLC NAND à 136 couches du même type que celle utilisée dans le 980 PRO.







Le Samsung 980 offre des vitesses de transfert séquentiel allant jusqu'à 3 500 Mo/s en lecture et jusqu'à 3 000 Mo/s en écriture et est disponible dans des capacités de 250 Go, 500 Go et 1 To. Il offre une performance d'accès aléatoire de 4K dans le voisinage de 500 000 IOPS en lecture (4K, QD32), avec jusqu'à 480 000 IOPS en écriture (4K, QD1).



Samsung devrait le lancer officiellement le 30 mars 2021.



Pas de prix pour le moment.



