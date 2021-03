EPIC GAMES nous propose le jeu : Wargame - Red Dragon.







Résumé : Wargame - Red Dragon - Le meilleur de la nouvelle référence du jeu de stratégie en temps réel !



Plus grande, plus riche et plus spectaculaire que jamais, la série Wargame fait son grand retour. Dans Wargame: Red Dragon, vous prenez part à un conflit d'envergure opposant les puissances occidentales au bloc communiste.



En 1991, les deux blocs s'affrontent sur un nouveau théâtre de guerre, l'Asie, où de nouvelles nations les rejoignent : le Japon, la Chine, la Corée du Nord, la Corée Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande.



Vous prenez le commandement des ressources militaires des 17 nations engagées et constituez votre armée à partir d'un choix phénoménal de 1450 unités fidèlement reproduites ! Commandez des chars, des avions, des hélicoptères, de nouveaux navires de guerre et des unités amphibies dans des batailles intenses d'une richesse tactique inégalée. Maîtrisez le relief de champs de bataille variés et ultraréalistes, régnez sur les nouvelles cartes maritimes et réécrivez l'histoire de ce conflit superbement réalisé et imaginé par le studio Eugen Systems.



Développeur : Eugen Systems.



Éditeur : Eugen Systems.



Date de sortie : 17 avril 2014.



Genre : Stratégie, Simulation, Multijoueur, Coopération.



Classification : Interdit au moins de 16 ans.







Wargame : Red Dragon est passionnant en solo avec son nouveau système de campagne dynamique et offre également un mode multijoueur complet dans lequel jusqu'à 20 joueurs peuvent s'affronter simultanément.















Un trailer du jeu : Cliquez ICI.



!! ATTENTION !! Ne pas oublier d'avoir un compte EPIC GAMES pour pouvoir bénéficier du jeu gratuitement dans sa ludothèque.



Pour télécharger le jeu : Cliquez ICI.



EPIC GAMES