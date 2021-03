TECHPOWERUP nous propose le test des : Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4-3600 MHz CL18 2x8 Go.



Le prix des mémoires étant l'un des plus bas depuis des années, c'est le moment idéal pour rechercher des mises à niveau de mémoire. Les sorties de matériel de l'été battent leur plein, la concurrence vient d'Intel et d'AMD, et la marque Red a résolu les problèmes de mémoire des générations passées. Les utilisateurs n'ont plus à se soucier de la compatibilité de la mémoire ou à acheter des kits coûteux de marque AMD. Avec 3200 MHz pris en charge en natif sur la nouvelle plateforme Ryzen, les options pour les passionnés n'ont jamais été aussi ouvertes.



Corsair est une marque qui n'a pas besoin d'être présentée. L'entreprise californienne est un pilier de la communauté des passionnés depuis des décennies, produisant des alimentations électriques, des périphériques, des SSD, des refroidisseurs et même des systèmes complets pré-construits. L'une des familles de produits les plus connues et les plus réussies de la marque est constituée par ses kits de mémoire haute performance. Équilibrants hautes performances, style et qualité irréprochable, les kits de mémoire Corsair sont un élément de base du marché du matériel pour les passionnés.







Voici la fiche technique :







