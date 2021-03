NOBLECHAIRS nous propose un nouveau fauteuil pour Gamers : La HERO DOOM Edition.



Noblechairs s'est associé au prestigieux développeur Bethesda Softworks pour produire la chaise gaming DOOM très attendue et sous licence officielle.







Soutien lombaire réglable intégré







En raison de la demande grandissante, noblechairs a intégré un soutien lombaire dans le dossier du HERO. Normalement trouvé uniquement sur les sièges d'auto haut de gamme, le HERO peut être personnalisé selon les exigences exactes de chaque utilisateur grâce à une manette de réglage latérale. Le niveau de confort de l'édition spéciale de DOOM est si élevé que même Doomguy l'approuverait!



- Ajustement rapide et facile selon les préférences de l'utilisateur,

- Confort suprême,

- Design accrocheur inspiré de DOOM.



ÉLARGISSEMENT DU DOSSIER ET DE LA ZONE D'ASSISE







En parallèle des retours de professionnels de l'e-sport, de la communauté gaming et des Vault Dwellers, le HERO est le plus grand fauteuil fabriqué par noblechairs. Le dossier a été à la fois élargi et allongé, tandis que la surface du siège et les accoudoirs sont sensiblement plus grands. Le fauteuil HERO combine un appui-tête en mousse à mémoire de forme avec un rembourrage en mousse froide, permettant un confort englobant.



- Accoudoirs plus larges,

- Surface d'assise élargie,

- Dossier plus grand.



Design DOOM







Noblechairs a fait un effort supplémentaire avec l'édition spéciale DOOM, combinant avec succès l'esthétique normalement discrète du HERO avec des éléments de DOOM. noblechairs a utilisé un revêtement en cuir PU de première qualité noir et rouge et a ajouté une iconographie distinctement démoniaque. Le logo DOOM est imprimé sur le dessus de la chaise, à l'avant et à l'arrière. Le slogan "Rip and Tear" est également imprimé sur le bas du dos, un rappel pas si subtil de tout ce que représente DOOM.



- Design unique et qualité sans compromis,

- Logo et slogan DOOM en relief,

- Dossier élégant en matériau respirant.



DESIGN ERGONOMIQUE







Développé en collaboration avec des professionnels de l'esport, le HERO est bien adapté pour les longues heures de jeu. Son dossier spécialement construit se conformera à la courbure naturelle de la colonne vertébrale, ce qui contribue à mieux répartir le poids de l'utilisateur et à maintenir un confort maximum.



- L'appuie-tête en mousse à mémoire s'adapte à chaque utilisateur,

- conception qui soutient et s'adapte parfaitement au dos de l'utilisateur,

- Support lombaire et mécanisme de bascule personnalisables.



MATÉRIAUX PREMIUM







Les composants utilisés chez noblechairs ont subi une amélioration continue. Le HERO exploite une combinaison de matériaux haut de gamme qui aident à fournir un confort tout en conservant leur qualité au fil du temps.



- Cadre en acier durable,

- Le rembourrage en mousse à froid allongé forme le support parfait pour le corps,

- Certifié comme fauteuil de bureau selon DIN EN 1335.



CUIR PUR ET DESIGN IMPRESSIONNANT



Cette édition spéciale HERO utilise un revêtement en cuir PU de première qualité pour assurer un maximum de confort et de durabilité. C'est également la surface parfaite pour les éléments colorés inspirés de Fallout, garantissant une netteté des couleurs et la clarté des illustrations en relief.



- Durable, facile d’entretienm, résistant à l’eau, respirant,

- 1,5 mm de cuir PU, 1,7 mm de cuir véritable,

- Combinaisons de couleurs vibrantes.



DOSSIER ET MÉCANISME D'INCLINAISON AJUSTABLE







Le mécanismed'inclinaison garantit que les fauteuils HERO peuvent être personnalisés selon les préférences individuelles. Le dossier peut même être complètement incliné vers l'arrière. Pendant ce temps, son mécanisme à bascule permet d'incliner l'ensemble du fauteuil, y compris le siège, vers l'arrière.



- Fonction de verrouillage pratique du dossier,

- Hauteur d'assise réglable individuellement,

- Mécanisme à bascule pouvant s'engager quelle que soit la position du dossier.



GRANDS ACCOUDOIRS 4D RÉGLABLES



De tous les produits noblechairs, les chaises HERO ont les plus grands accoudoirs. Les accoudoirs 4D élargis de la série HERO facilitent également le réglage individuel pour les utilisateurs.



- Hauteur, profondeur, angle et distance réglables par rapport à la base du siège,

- Tapissés en cuir PU,

- Surfaces texturées pour une adhérence supplémentaire.



BASE EN ALUMINIUM ROBUSTE



Fabriquée en aluminium enduit de poudre et résistant à la corrosion. Le HERO a un total de cinq roulettes de haute qualité pour assurer un mouvement doux et silencieux sur toutes sortes de sols. Le résultat final est une base de qualité supérieure qui constitue une structure solide pour la série HERO.



- Supporte un poids allant jusqu'à 150 kg,

- Piston à gaz robuste de classe de sécurité 4,

- Fabriqué en aluminium solide mais léger,

- Roulettes en nylon 60 mm avec revêtement en polyuréthane (PU).



Elle est disponible sur les sites E-Commerces.



Le prix est de : 419.90 euros.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



NOBLECHAIRS