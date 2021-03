ASUS nous propose un nouveau routeur sans fil : Le ZenWiFi AX Mini (XD4) noir x1.



Doté de la technologie Wi-Fi AX1800, le pack de ZenWiFi AX Mini (XD4) d'ASUS qui comprend 1 routeur et 1 satellite vous offre vitesse et fluidité dans chaque recoin de votre maison. Vous profitez d'une vitesse de 1800 Mbps en minimisant les latences, mais aussi d'une couverture étendue.











Connexions à haut-débit et longue portée



Le système ZenWiFi AX Mini consiste en deux routeurs ASUS AX1800 Wi-Fi 6 équipés de technologies innovantes qui contribuent à délivrer des connexions sans fil à la fois rapides, fiables et sécurisées ... que vous vous trouviez dans votre salon ou votre jardin !



Wi-Fi 6



Le ZenWiFi AX Mini fait de votre Wi-Fi l'atout maître de votre maison ! Avec une bande passante totale atteignant 1800 Mb/s au maximum, la connexion sans fil du ZenWiFi AX Mini est jusqu'à 1,4 * plus rapide que celle des routeurs Wi-Fi **.



* Nécessite des appareils compatibles avec le Wi-FI 6.

** Les données recueillies comparent la vitesse des connexions 2x2x 11ax sur la bande passante 5 Ghz à 80 Mhz avec modulation 1024QAM, et la vitesse des connexions 2x2 11ac sur la bande passante 5 Ghz à 80 Mhz avec modulation 256 QAM.



Choisissez le nom de vos réseaux Wi-Fi



Unique en bien des aspects, le ZenWiFi vous propose de nommer vous-même vos réseaux Wi-Fi : optez pour un seul nom qui réunira tous vos réseaux ou plusieurs noms différents en fonction de la bande de fréquence concernée. À vous de choisir !



Installation simplifiée







Faire d'internet un lieu plus sûr pour tous



Le logiciel AiProtection Classic avec contrôles parentaux avancés est gratuit à vie. Avec lui votre esprit reste serein en toutes circonstances, car vous avez la possibilité de vérifier toutes les activités sur votre réseau via l'application mobile dédiée.



Design bien pensé pour maison connectée



Disponible en noir ou en blanc, le ZenWiFi AX cohabite harmonieusement avec les différents services pour maison connectée tels qu’Amazon Alexa ou l'IFTTT.



Technologie AiMesh



Utilisateur averti ou simple novice, il est très simple d'installer la technologie AiMesh et d'apprécier les fonctionnalités avancées complètes que propose le ZenWiFi AX.



Il sera disponible en date du 08 mars 2021.



Le prix est de : 159.90 euros.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



ASUS