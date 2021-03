AORUS nous propose : Le Gen4 7000s SSD 2 To.



Le SSD AORUS NVMe Gen4 SSD 2 To combine des vitesses de transfert élevées grâce à l'interface PCI-Express 4.0 x4 et une généreuse capacité de stockage pour vos jeux. Grâce à des vitesses de transfert de 7000 Mo/s en lecture et 6850 Mo/s en écriture, tout ira plus vite.















Contrôleur PCIe 4.0x4 de 2ᵉ génération







Le contrôleur PCIe 4.0 de 2e génération PS5018-E18 permet une lecture/écriture séquentielle jusqu'à 7 Go/s avec 3D TLC NAND Flash. Le contrôleur E18 est construit avec le processus avancé de 12 nm qui garantit une puissance de calcul suffisante. Il prend également en charge jusqu'à 8 canaux NAND Flash avec 32CE, la mise en cache DDR4 SLC et répond aux normes NVMe 1.4.



NAND Flash sélectionné pour sa haute qualité et ses performances







Sélection de Flash NAND 3D TLC à haute vitesse (1200MT/s). Le 3D TLC NAND Flash(96L) fonctionne à 1200MT/s, ce qui est 50 % de plus que la version de prévisualisation qui conduit à de meilleures performances.



Performance de stockage Xtreme







Avec le contrôleur E18 PCIe 4.0 de 2e génération, l'AORUS Gen4 7000s SSD offre des vitesses fulgurantes : jusqu'à 7 000 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu'à 6 850 Mo/s en écriture séquentielle. Les performances en lecture séquentielle des SSD PCIe 4.0 sont jusqu'à 2 fois plus rapides que celles des SSD PCIe 3.0. Préparez-vous à entrer dans la prochaine génération d'ordinateurs avec un rendu plus rapide et plus fluide, pour les jeux, le streaming et les graphiques.



Des diffuseurs de chaleur en aluminium optimisés avec un revêtement en nanocarbone pour un refroidissement de 20 %







Le défi du refroidissement passif pour maximiser la surface de dissipation de la chaleur grâce à une technologie thermique avancée : le revêtement en nanocarbone. Appliqué avec un tampon thermique à haute conductivité sur les deux faces, il assure le transfert de la chaleur vers le dissipateur. Le dissipateur thermique de 7 mm de hauteur est compatible avec tous les emplacements M.2, y compris celui situé sous la carte graphique.



Conception d'un diffuseur de chaleur efficace



Par rapport à un diffuseur de chaleur ordinaire, le nouveau diffuseur de chaleur à haute efficacité améliore la dissipation thermique pour prolonger de 46 % le temps de fonctionnement à grande vitesse. En outre, par rapport à celui sans dissipateur thermique, le SSD Gen4 AORUS 7000s fonctionne 5 fois plus longtemps à 7 Go/s. Profitez de performances de stockage améliorées et plus fluides.



Pourquoi est-il si important de maintenir un SSD à des températures plus basses ?







Une température de travail plus élevée peut entraîner une perte de données. Le facteur de dégradation de la perte de données pourrait être cent fois plus élevé. Grâce aux répartiteurs de chaleur, le SSD AORUS Gen4 7000s peut fonctionner à des températures de travail plus basses pour améliorer la fiabilité du stockage des données. En outre, les SSD peuvent fonctionner plus longtemps à des performances extrêmes.



Boîte à outils du SSD







La boîte à outils SSD récemment mise à jour est un logiciel qui donne aux utilisateurs un aperçu de l'état du SSD et de divers aspects tels que le nom du modèle, la version FW, l'état de santé et la température du capteur. De plus, les utilisateurs peuvent effacer toutes les données grâce à la fonction d'effacement sécurisé. Vous pouvez télécharger la boîte à outils SSD à partir du lien.



Composition







Dimensions







Voici la fiche technique :







Il est déjà disponible dans les sites E-Commerces.



Le prix est de : 499.95 euros.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



