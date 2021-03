MSI pourrait travailler sur des produits inspirés de l'anime : Evangelion Neon Genesis !



Les fabricants de matériel informatique commencent lentement à se mettre au diapason de l'animation en proposant leurs gammes de produits autour d'émissions populaires. Nous avons vu la tendance s'accélérer dans le segment des cartes graphiques, mais récemment, ASUS a annoncé toute une gamme de produits basée sur la série GUNDAM et MSI pourrait suivre le mouvement avec sa propre gamme de produits basée sur le classique, l'anime Neon-Genesis Evangelion.







Le concept de MSI : des moniteurs de jeu MAG avec le thème de l'anime Evangelion Genesis de Neon



Compte tenu de la popularité croissante des animes dans l'hémisphère occidental, de plus en plus de fabricants proposent désormais des produits inspirés des spectacles populaires. Même au sein de l'APAC, les fans inconditionnels affluent pour mettre la main sur ces produits en édition limitée. La gamme d'ASUS, inspirée par le GUNDAM, propose un éventail de produits allant des composants matériels pour PC aux périphériques de toutes sortes. MSI étant l'un des principaux acteurs sur le marché du matériel pour PC, il souhaite que sa propre gamme de produits d'anime puisse concurrencer celle d'ASUS.







Ainsi, la société a présenté son premier concept art basé sur l'anime Neon Genesis Evangelion. Le concept art a été créé par CG Artis, Øyvind Engevik, de Norvège. Le concept art présente le MSI Optix MAG274QRF-QD qui a été remanié sur le thème de l'unité 01.



Comme vous pouvez le voir, la vitrine conceptuelle de MSI Evangelion est très fidèle au design de l'Unit-01 de l'anime. L'ensemble de l'écran présente la couleur violette et verte iconique qui est tirée de l'unité EVA. Les petits accents verts et les pointillés au dos de l'écran ont un aspect très cool.







Je vois déjà beaucoup de gens qui seront prêts à acheter un tel moniteur, dont le thème s'articule autour d'un anime aussi classique, mais pour l'instant, il ne s'agit que d'un concept design. On nous a dit que MSI souhaitait vraiment proposer un portefeuille de produits et pas seulement des moniteurs inspirés de l'anime Evangelion. Nous vous tiendrons au courant dès que nous aurons plus d'informations, mais pour l'instant, vous pouvez apprécier le concept.



WCCFTECH