GENESIS nous propose une nouvelle souris Gamers : La Krypton 310.



La Genesis Krypton 310 est une souris de jeu qui captive les utilisateurs par sa forme simple tout en offrant un large éventail d'options. L'appareil est équipé de boutons programmables, d'une mémoire intégrée ainsi que d'interrupteurs durables. L'éclairage RGB, d'autre part, permet de personnaliser l'appareil.























La Genesis Krypton 310 est une souris de jeu dotée d'un capteur optique ADNS-3050 d'une résolution allant jusqu'à 4000 DPI, qui permet un suivi précis des mouvements. Les utilisateurs peuvent configurer le DPI et le diminuer jusqu'à 500 DPI. Le capteur est accompagné de sept boutons programmables qui peuvent être configurés à l'aide du logiciel du fabricant. L'application permet aux utilisateurs d'enregistrer des macros complexes et de modifier les paramètres d'éclairage RVB de Prismo.



Le système d'éclairage Genesis Krypton 310 couvre la roue de la souris, le logo, ainsi que la partie arrière, inférieure de l'appareil. Les utilisateurs peuvent choisir parmi 16 millions de couleurs et enregistrer la configuration dans la mémoire intégrée. L'appareil a une finition mate, tandis que les côtés en caoutchouc offrent une prise sûre dans toutes les situations. L'ensemble est complété par des curseurs en téflon ainsi que des interrupteurs Huano d'une durabilité pouvant atteindre 20 millions de clics.



Voici les spécifications techniques :



- Modèle de souris : câble,

- Dimensions : 125 x 68 x 39 mm,

- Poids : 94 g,

- Capteur : ADNS-3050,

- Sensibilité : 500 - 4000 DPI,

- Vitesse de suivi maximale : jusqu'à 60 pouces par seconde,

- Accélération : jusqu'à 20 G,

- Mémoire intégrée : oui,

- Nombre de boutons : 7,

- Logiciel : oui, avec la possibilité de sauvegarder des macros,

- Éclairage : oui, LED RGB avec effet PRISMO,

- Cordon : 1,8 m USB,

- Compatibilité : Windows XP/Vista/7/8/10, Linux, Android.



La Genesis Krypton 310 permet une accélération jusqu'à 20 G avec une vitesse de suivi de mouvement jusqu'à 60 pouces par seconde. L'appareil se connecte à l'ordinateur avec un câble de 1,8 m. La souris pèse 94 grammes.



Disponibilité et Prix



Elle coûte environ 25.99 euros. Le nouveau dispositif Genesis sera disponible dans les magasins dans les semaines à venir.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP