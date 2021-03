Antec présente le nouveau châssis ITX Dark Cube avec panneau frontal en verre ou en métal mesh en option.



Antec Inc, l'un des principaux fournisseurs de composants et d'accessoires informatiques hautes performances pour le marché des jeux, des mises à niveau de PC et du bricolage, présente un nouveau boîtier ITX qui offre aux amateurs de PC les meilleures options de refroidissement à eau dans un boîtier de petit format. Le Dark Cube arrivera bientôt dans les rayons des magasins et des points de vente en ligne en Europe avec un prix de vente conseillé de 209 euros.















Le Dark Cube est un chef-d'œuvre de l'affaire révolutionnaire ITX d'Antec. Ce boîtier non traditionnel offre un support puissant pour les derniers équipements de jeu. Malgré sa petite taille, le Dark Cube supporte les cartes mères jusqu'au M-ATX. Le Dark Cube prend en charge le matériel haut de gamme et offre des options de double panneau avant : Les utilisateurs peuvent choisir entre le panneau en verre trempé ou le panneau frontal en maille - que l'accent soit mis sur les performances maximales du flux d'air ou sur la mise en valeur des composants de jeu.



















Le cadre mesure 512 x 240 x 406 mm (L x l x h) et se caractérise par une structure de boîtier en alliage d'aluminium de 3 mm conforme aux normes aérospatiales. Le Dark Cube offre une baie de disque dur de 3,5", une baie de disque dur de 2,5" et quatre emplacements d'extension. Il offre de l'espace pour des cartes graphiques d'une longueur maximale de 330 mm. Un total de trois supports de ventilateur assure un refroidissement suffisant. Le Dark Cube est prêt à être refroidi à l'eau et peut accueillir un radiateur de 240 mm à l'avant et de 120 mm à l'arrière.



Le châssis est livré avec deux panneaux avant. Le panneau avant pré-installé, avec sa grille en diamant, présente un aspect discret et permet en même temps d'aspirer plus d'air pour une meilleure performance de refroidissement. Le panneau avant en verre trempé inclus montre la configuration du jeu et met en valeur l'éclairage RGB. Des barres lumineuses cachées dans les quatre coins sont synchronisées avec le bouton de contrôle des LED sur le panneau avant. Le Dark Cube est doté d'un boîtier à ouverture coulissante.



Combiné aux configurations Micro-ATX, les rails métalliques en haut et en bas vous apporteront la meilleure expérience PC-DIY qui soit. Le Dark Cube propose également des configurations inversées. Il réduit non seulement les problèmes de dissipation de la chaleur, mais vous permet également de montrer votre fascinant GPU. Ce boîtier bien pensé peut servir de PC classique, de console de jeu ou d'appareil de cinéma maison et de centre multimédia, mais il convient également aux utilisateurs professionnels.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP