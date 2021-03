GIGABYTE annonce les cartes graphiques Radeon RX 6700 XT Gaming OC et EAGLE.



GIGABYTE a présenté aujourd'hui une paire de cartes graphiques AMD Radeon RX 6700 XT conçues sur mesure. Il s'agit de la RX 6700 XT Gaming OC et de la RX 6700 XT EAGLE. La société vendra également des cartes RX 6700 XT de référence "made by AMD". La RX 6700 XT Gaming OC est dotée d'une solution de refroidissement WindForce 3X qui semble pratiquement identique à la carte Radeon RX 6800 Gaming OC, avec d'éventuelles modifications de la plaque de base de son dissipateur de chaleur.



Trois ailettes en aluminium sont reliées par cinq caloducs en cuivre de 6 mm d'épaisseur qui sont en contact direct avec le GPU. Des plaques de base supplémentaires tirent la chaleur des zones de mémoire et de VRM. La carte est alimentée par une combinaison de connecteurs d'alimentation PCIe à 8 et 6 broches. Les sorties d'affichage comprennent deux connecteurs HDMI 2.1 et deux connecteurs DisplayPort 1.4.



















La Radeon RX 6700 XT EAGLE est la plus fine des deux cartes RX 6700 XT personnalisées par GIGABYTE. Elle a une épaisseur de 2 fentes et utilise un dissipateur thermique plus fin. Trois empilements d'ailettes en aluminium sont reliés par trois caloducs en cuivre de 8 mm d'épaisseur qui sont en contact direct avec le GPU.



La configuration de l'entrée d'alimentation est la même que celle de la carte Gaming OC, tout comme la configuration de la sortie d'affichage. GIGABYTE n'a pas divulgué les vitesses d'overclock de l'usine ni celles des deux cartes, mais la carte Gaming OC devrait être la plus rapide des deux.



















Voici les fiches techniques :



- GIGABYTE Radeon RX 6700 XT GAMING OC 12G : Cliquez ICI,

- GIGABYTE Radeon RX 6700 XT EAGLE 12G : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations :



