ASUS annonce la carte mère ProArt B550-Creator avec le support du Thunderbolt 4.



Consultez la dernière carte B550 d'ASUS. Conçue pour les professionnels et les créatifs qui ont besoin d'une connectivité USB et Thunderbolt ultra rapide ainsi que d'un fonctionnement stable et fiable. La carte B550-Creator est un excellent choix pour ceux qui construisent un système basé sur Ryzen avec des processeurs de la série Ryzen 3000 ou Ryzen 5000. La carte dispose d'un support UEFI prêt à l'emploi pour les deux séries de processeurs.



Le B550 Creator est la première carte mère AM4 avec Thunderbolt 4 à bord ! De plus, vous disposez d'un double LAN 2,5 Gbps, de deux emplacements M.2 et de deux dissipateurs de chaleur. Il intègre également le tout dernier design ASUS M.2 Q-Latch pour une installation simple et sans outil des lecteurs M.2. Pour la dernière génération de châssis, vous disposez également d'une connectivité USB 3.0 en façade ainsi que d'une connectivité interne de type USB 3.2 Gen 1.











Refroidir sous charge



Le B550-Creator a une esthétique épurée et minimale, avec des accents dorés ProART qui soulignent subtilement la couleur noire. Bien que la carte soit conçue pour offrir une esthétique subtile et minimale, elle ne fait aucun compromis sur l'alimentation électrique ou les performances thermiques. Vous pouvez vous sentir en confiance, qu'il s'agisse d'une carte de stock ou d'une carte overclockée.



Que vous exploitiez couramment une compilation avec des temps de fonctionnement prolongés, qu'ils proviennent de longues éditions, de conversions par lots, de sessions de rendu ou de la compilation du B550-Creator, vous avez tout ce qu'il vous faut. Grâce à ses étages de puissance en équipe, composés d'un design VRM 12+2 et de connecteurs d'alimentation ProCool II, vous pouvez avoir confiance dans la puissance du B550-Creator. Le VRM est maintenu au frais grâce à deux grands dissipateurs VRM à ailettes multiples et à arêtes qui présentent une conception à double contact.



Cette conception assure la dissipation thermique des étages de puissance ainsi que des inducteurs. La conception à 3+ PCB Stack cool contribue à réduire la température des PCB et, comme toujours, ASUS propose de nombreuses options de fonctionnement du VRM qui permettent de régler le VRM pour obtenir un courant maximal ou une charge plus équilibrée pour améliorer les performances thermiques.



ASUS CrystalSound 3.0 et Two Way Ai Noise Canceling



Le B550-Creator bénéficie d'un codec audio isolé, l'ALC 1220A, doté d'un blindage, de condensateurs de qualité audio et d'un amplificateur intégré. Que vous écoutiez de la musique, regardiez des films/vidéos ou écoutiez du contenu pendant la production, vous pouvez profiter d'une expérience audio de haute qualité.



En outre, profitez de la fonction d'annulation du bruit d'ASUS AiNoise qui peut contribuer à améliorer considérablement la qualité audio en filtrant les bruits et les distractions, que ce soit sur votre micro ou sur l'audio entrant.



Interopérabilité et compatibilité des principales mémoires ASUS (DRAM)



Avec une prise en charge allant jusqu'à 128 Go et la fonction de profil DOCP XMP exclusivité d’ASUS, vous disposez d'une prise en charge étendue pour des densités et des vitesses DDR variées.



ProArt Creator Hub - Propre, simple, avec des fonctionnalités et un suivi polyvalent



Le centre de création offre une interface utilisateur propre et moderne pour la surveillance et la gestion, tout en offrant une intégration pour l'étalonnage avec les moniteurs ASUS ProART. En outre, il simplifie les flux de travail grâce à des fonctions pratiques comme le regroupement des tâches. Assignez plusieurs applications à un groupe et lancez-les simultanément.



ASUS Contrôle Center Express - Surveillance avancée du matériel et des logiciels



Accédez à distance à l'état de fonctionnement de vos systèmes, ce qui est idéal pour voir si votre système fonctionne toujours sur un projet, par exemple un long export/rapport ou une conversion/compilation par lots. Vérifiez les valeurs de fonctionnement du matériel et recevez même des notifications.



Tests approfondis



Les cartes ProArt font l'objet d'une validation approfondie au cours de la conception et du développement, notamment en testant leur durée de fonctionnement pendant 168 heures à 45c et à 80 % d'humidité relative



Concepts de matériel conventionnel



- Le créateur a apporté des innovations ASUS comme un bouclier d'E/S prémonté qui non seulement facilite l'installation, mais améliore également la protection contre les interférences électromagnétiques.

- ASUS M.2 Q-Latch pour une installation simple et sans outil du M.2.

- QLED pour un dépannage visuel rapide de l'unité centrale, de la DRAM, de la carte graphique ou du dispositif d'amorçage.

- ASUS LANGUARD améliore considérablement la protection contre les décharges électrostatiques et les surtensions en utilisant des composants améliorés parallèlement à la production de circuits imprimés CMS



Prix et disponibilité



L’ASUS ProArt B550-Creator sera disponible le mois prochain au prix de 299.99 Dollars.



