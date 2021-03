TECHPOWERUP nous propose le test de la : Kolink Classic Power 400 W.



Kolink est une marque de la maison Caseking bien connue pour ses produits à forte valeur ajoutée. La gamme de blocs d'alimentation Kolink Classic Power comprend quatre membres avec des capacités allant de 400 W à 700 W. Tous ont des câbles fixes et sont livrés sans cordon d'alimentation pour maintenir le coût le plus bas possible. Les équipementiers ont tendance à faire payer très cher les cordons d'alimentation, ce qui fait que les retirer du lot pour réduire le prix final d'un euro ou deux est une bonne idée. Pour une alimentation électrique comme le Classic Power 400, vendu pour seulement 40 euros, deux euros, c'est beaucoup.







Le Classic Power 400 est une alimentation pour les PC grand public équipés de cartes graphiques intégrées ou de cartes graphiques dédiées à faible consommation d'énergie. Il est intéressant de noter qu'elle utilise des convertisseurs DC-DC pour générer les rails mineurs, ce qui n'est généralement pas le cas dans cette gamme de prix. Un autre fait intéressant est que son numéro de modèle indique la puissance de pointe qu'il peut fournir pendant une courte période, et non sa puissance de sortie continue maximale, qui est inférieure de 50 W, en fait limitée à 350 W.



La garantie fournie est de trois ans, ce qui est suffisant pour une alimentation électrique de 40 €, et en termes d'efficacité, le bloc d'alimentation est certifié 80 PLUS Bronze et Cybenetics Silver. Tout ce qui précède semble trop beau pour être vrai, c'est pourquoi je suis impatient de voir où est le piège, car il s'agit d'une alimentation à 40 € avec des convertisseurs DC-DC et un rendement de 80 PLUS Bronze/Argent. D'accord, il n'a pas de cordon d'alimentation CA, mais qui s'en soucie ? La plupart des utilisateurs en ont plusieurs qui traînent, alors pourquoi payer un supplément.



Voici les spécificités techniques :







Pour lire la suite : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP