CANON nous propose une nouvelle imprimante : La PIXMA G2520.



Bénéficiez d'une impression qui allie productivité et qualité tout en réalisant des économies, grâce à cette imprimante MegaTank multifonction à haut rendement, offrant fiabilité et prise en charge de divers supports, pour imprimer des documents impeccables et des photographies éclatantes à domicile ou au bureau.



















Impression multifonction à grand volume combinant efficacité et économies



En faire plus à moindre coût avec cette imprimante multifonction dotée d'un réservoir d'encre rechargeable, qui délivre des documents impeccables, des photos aux couleurs éclatantes et offre une fiabilité à toute épreuve.



Impression de volumes considérables à faible coût



Continuez à imprimer sans vous ruiner grâce à des rendements impressionnants atteignant 12.000 pages (26 % de plus en mode économique) avec 2 bouteilles d'encre noire, ou 7700 pages avec un seul kit de bouteilles d'encre couleur.



Vitesse élevée pour une haute qualité



Faites rimer qualité et vitesse (9,1 ipm en noir et blanc/5 ipm en couleur), grâce à l'encre noire pigmentée qui garantit un texte parfaitement net et à des encres couleur à base de colorants qui offrent des photos aux couleurs éclatantes.



Maintenance aisée



Réduisez les temps d'arrêt et respectez facilement vos délais grâce à une cartouche d'entretien remplaçable par l'utilisateur qui garantit des performances fiables jours après jours.



Un design bien pensé



Rechargez les réservoirs d'encre facilement à l'aide de bouteilles sans compression très pratique, équipées de « détrompeurs » avec un type d'embout unique pour s'assurer que chaque bouteille d'encre ne peut être utilisée que pour recharger le réservoir adéquat.



Soyez créatif !



Essayez divers types et formats de supports, comme le papier photo magnétique ou le papier photo repositionnable et imprimez même vos propres bannières de 1,2 mètre de long.



Voici les caractéristiques détaillés :













Elle sera disponible en date du 05 mars 2021.



Le prix sera de : 234.95 euros.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



CANON