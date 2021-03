ENERMAX nous propose : Le LIQMAX III ARGB 360 ELC-LMT360-ARGB (Blanc).



Avec le LIQMAX III ARGB, la série à succès des refroidisseurs LIQMAX hérite enfin d’un nouvel atour et non des moindres: l’éclairage en RGB adressable. Le waterblock en acrylique brillant est équipé du design Aurabelt™, pour vous garantir des effets lumineux dynamiques et époustouflants, contrôlables à la fois par le logiciel des cartes-mères RGB Ready dotées d’un connecteur 3 broches (+5V/D/-/G).



Le design breveté du waterblock décomposé en deux chambres permet une isolation exceptionnelle de la pompe du liquide de refroidissement chauffé, prolongeant ainsi sa durée de vie. Grâce à la technologie brevetée Shunt-Channel, le LiqMax III ARGB offre une solution de refroidissement fiable et sans entretien pour les processeurs de jeux et de haute performance. Ses pales convexes doubles et son ventilateur sont capables de créer une pression d’air réduite, tout en brassant un flux d’air de grand volume. Le LiqMax III ARGB est le refroidisseur par excellence pour les boîtiers PC compacts en quête d’effets spectaculaires.















Design Etudié







Le LIQMAX III ARGB est un refroidisseur liquide tout-en-un pour processeur, pré-rempli avec du liquide de refroidissement. Son fonctionnement est aussi simple qu’un refroidisseur à air, son installation est facile et ne nécessite aucun entretien. Son design entièrement étanche assure une évaporation minimale du liquide et une longue durée de vie du produit.



Waterblock bi-camériste







Le liquide de refroidissement froid entre dans la première chambre avec la pompe à l’intérieur, et il est ensuite canalisé à travers la plaque froide pour absorber la chaleur de manière optimale. Le liquide de refroidissement chauffé est collecté dans la deuxième chambre, puis transporté vers le radiateur afin d’y être efficacement refroidi. Rien n’est laissé au hasard avec le LiqMax III ARGB.



Design Central Coolant Inlet (CCI)







L’entrée centrale dédiée liquide de refroidissement (CCI) injecte le liquide de refroidissement dans la zone centrale située au-dessus du processeur, dopant ainsi uniformément les performances de refroidissement sur la plaque froide. Combinée à la technologie brevetée Shunt-Channel Technology (SCT), le trajet d’écoulement du liquide de refroidissement est plus court et le transfert de chaleur beaucoup plus rapide.



Irradiez avec Aurabelt !







Le LiqMax III ARGB est équipé d’un waterblock en acrylique glossy doté d’Aurabelt pour vous garantir des effets lumineux toujours plus vibrants: profitez d’un spectacle unique avec 16,8 millions d’options de couleurs, compatible avec les cartes-mères ASRock, ASUS, Gigabyte and MSI RGB Ready! Sans carte-mère RGB Ready!, le LiqMax III ARGB sera éclairé en mode arc-en-ciel (rainbow).



RGB Sync !







Habillez votre boîtier de ses plus beaux atours grâce à la synchronisation de l’éclairage RGB possible via l’en-tête RGB adressable des cartes mères Asrock, MSI et Gigabyte (avec adaptateur).

Effets d’éclairage programmables via le logiciel des cartes mères. Razer Chroma synchronisation (avec Asrock et MSI).



Note : Les LED RGB adressables fonctionnent sur 5 V, ne les branchez pas à un connecteur non adressable à 4 broches de 12 V.



Boîtier de contrôle RGB







(Disponible uniquement avec la version 360 et 360 blanc)



Le boîtier de contrôle RGB intégré rend possible une configuration rapide de 10 effets d’éclairage prédéfinis, sans avoir besoin d’une carte-mère RGB ou d’un quelconque logiciel supplémentaire.



Tubes en structure Renforcée







Les tubes de haute qualité du LiqMax III ARGB sont constitués d’une structure multi-couches en caoutchouc polyamide pour vous garantir une imperméabilité et une durabilité combinée à une grande flexibilité. Pour une sécurité maximale, la connexion aux raccords est scellée avec de la colle extra forte. Les tubes vous offrent une installation facilitée grâce à leur longueur de 400 mm.



Radiateur







Le radiateur du LiqMax III ARGB offre une grande surface de refroidissement avec une grande capacité d’échange thermique grâce à ses 5 canaux fins et ses fines ailettes en aluminium. Le LiqMax III ARGB est disponible en deux versions: avec un radiateur de 240 mm et 330W TDP et avec un radiateur de 360 mm et 360W TDP.



Ventilateurs ARGB à Pâles Convexes Doubles







Les pales convexes doubles du ventilateur ARGB sont le résultat d’une ingénierie de précision optimisant la forme et les angles. Le ventilateur équipant le LiqMax III ARGB est ainsi capable de créer une pression d’air réduite, tout en brassant un flux d’air de grand volume. Le cadre est enfin équipé de patins en caoutchouc pour réduire les vibrations et le bruit. Les LEDs RGB adressables intégrés au ventilateur le subliment d’une source lumineuse brillante.



Compatibilité







Système de montage universel rapide et convivial compatible avec les sockets Intel et AMD (sauf sockets TR4/SP3). Le système de ressorts de réglage de la pression et la graisse thermique hautement conductrice Dow-Corning fournie assurent un contact parfait avec le dissipateur thermique des processeurs. Le LIQMAX III ARGB est enfin compatible avec les supports de ventilateur de 120 mm. Veuillez vous assurer que votre boîtier PC offre suffisamment d’espace pour installer le radiateur.



Voici la fiche technique :







Il est déjà disponible dans les sites E-Commerces.



Le prix est de : 129.95 euros.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



