FSP nous propose une nouvelle alimentation : La Hydro G Pro 1000W.



Par rapport à la génération précédente, l'Hydro G Pro est un bloc d'alimentation certifié IEC62368 qui a été grandement amélioré dans sa conception de sécurité ainsi que dans sa dimension plus compacte sans compromettre son efficacité. Comme toutes les alimentations de FSP, Hydro G Pro offre des performances stables. Le label 80 Plus® Gold est une garantie d'offrir aux utilisateurs une expérience de jeu sans souci. Ce bloc d'alimentation comporte également des autocollants latéraux interchangeables qui permettent de personnaliser l'assemblage de leur PC.















Plus puissant avec une taille compacte







La nouvelle série HYDRO G Pro a été améliorée par rapport à la série HYDRO G originale, en reprenant les meilleures caractéristiques de la série HYDRO G et en les rendant encore meilleures. Avec une taille plus petite, HYDRO G Pro améliore ses performances avec une sortie plus puissante qui vous donne des performances ultra.



Conforme à la norme IEC/EN 62368



Le FSP Group dispose des dernières technologies en matière d'énergie verte et fournit une gamme complète d'approbations de sécurité supplémentaires afin de maintenir les conceptions en avance sur l'évolution des réglementations. FSP a mis à niveau la majorité de ses alimentations pour se conformer à la nouvelle norme IEC/EN 62368 pour vos plateformes de jeux.



Certification 80 Plus Gold







La série Hydro G Pro est une alimentation électrique certifiée 80 PLUS Gold qui garantit un rendement minimum de 90 % pour une charge de 50 % de la puissance nominale du bloc d'alimentation et réduit le coût de l'électricité.



Mode ECO, un ventilateur plus silencieux et plus durable







Lorsque le bouton Eco est allumé, le bloc d'alimentation fonctionne avec une consommation d'énergie plus faible et elle est silencieuse. Le ventilateur ne fonctionne pas lorsqu'elle est sous une charge de 30% pour l'état silencieux.







La série HYDRO G Pro est équipée d'un ventilateur FDB et d'une fonction intelligente 0dBA pour réduire le bruit, et se caractérise par une durée de vie plus longue.



Compatible avec la technologie PC la plus récente







Correspond à une variété de plates-formes CPU les plus récentes. Conforme au guide de conception des blocs d'alimentation Intel ATX12V V2.52 pour garantir que la puissance de crête en 12 V supporte les dernières plates-formes Intel/AMD et délivre la pleine puissance à votre système PC.



Connecteurs à unités multiples







Le connecteur d'alimentation ATX 12 V pour CPU est capable de supporter des CPU d'une puissance suffisante et de la dernière carte mère, la Z490. La série HYDRO G PRO de 650W à 1000W est équipée de deux connecteurs d'alimentation de plus que les blocs d'alimentation ordinaires et fournit la sortie stable et de pointe dont votre nouvelle installation a besoin.



Conception entièrement modulaire pour une installation rapide et facile



La conception entièrement modulaire simplifie l'installation et vous permet d'utiliser uniquement les câbles dont vous avez besoin, pour une construction plus nette et plus propre.



Technologie Off-Wet

Hors humidité, hors poussière et hors taches



Hydro G Pro est recouvert de revêtements conformes pour garantir des performances fiables dans un environnement difficile. Il peut fonctionner parfaitement avec 95% de RH alors que d'autres ne le peuvent pas.



Topologie de demi-pont LLC avec conception de module DC-DC



La nouvelle série HYDRO G Pro dispose d'une régulation de tension extrêmement pointilleux qui permet de réguler la tension de sortie sous +/- 1% à chaque changement de charge, et vous offre une efficacité et une stabilité de tension suprêmes.



Garantie de 10 ans



FSP s'engage à fabriquer des alimentations électriques fiables et de haute qualité. La série Hydro G Pro est soutenue par notre garantie de 10 ans pour les pièces détachées.



Voici la fiche technique :







Elle sera disponible dans le courant du mois d'Avril 2021.



Le prix sera de : 269.90 euros.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



FSP