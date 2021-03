AMD apporte la mémoire Smart Access (barre redimensionnable) aux processeurs Ryzen 3000 Desktop, jusqu'à 16% de performances en plus dans les jeux AAA.







En plus du dévoilement de la Radeon RX 6700 XT, AMD a également annoncé qu'elle apporte la technologie Smart Access Memory (barre redimensionnable) à ses processeurs Ryzen 3000 Desktop basés sur des cœurs Zen 2. C'est une excellente nouvelle pour une grande majorité d'utilisateurs de PC équipés de processeurs Matisse et l'amélioration des performances grâce à la prise en charge de la BAR est très bien accueillie par la communauté des joueurs. La mémoire AMD Smart Access (barre redimensionnable) est désormais disponible sur les processeurs de bureau Ryzen 3000 "Matisse Zen 2".



La technologie AMD Smart Access Memory ou BAR redimensionnable est excellente lorsqu'elle fonctionne et nous avons pu constater lors de multiples tests de performance que les gains sont là. Ce n'est certainement pas généralisé, mais dans certains titres, vous pouvez obtenir gratuitement une forte augmentation des performances. Pour Ryzen 3000, AMD a déclaré que les utilisateurs peuvent s'attendre à une augmentation des performances allant jusqu'à 16 %, ce qui est assez impressionnant. AMD a montré l'amélioration des performances avec ses propres GPU de classe Radeon RX 6000, mais nous savons que les fabricants de cartes mères ont ouvert le support BAR pour les GPU NVIDIA sur les cartes mères AMD également.



La famille AMD Ryzen série 3000 a été lancée en même temps que la plate-forme série 400 et celles qui ont déjà un BIOS supportant les barres redimensionnables. Cependant, nous pouvons nous attendre à un déploiement plus formel du BIOS qui permettra la prise en charge complète du processeur Ryzen 3000 sur les cartes mères des séries 500 et 400 d'AMD. Les plates-formes Intel ont également ouvert le support des BAR jusqu'aux cartes mères de la série 300, ce qui remonte aux processeurs de la 8e génération.







Pour résumer, la technologie Smart Access Memory (barre redimensionnable) d'AMD ne vous oblige pas à investir dans une plate-forme PCIe Gen 4, car elle sera également prise en charge par PCIe Gen 3. Sur la base de ce que nous savons jusqu'à présent, la BAR définit essentiellement la quantité d'espace mémoire GPU discret qui peut être mappée et les PC actuels sont généralement limités à 256 Mo de mémoire mappée. AMD affirme qu'avec la SAM, ils peuvent accéder à toute la mémoire GPU, ce qui élimine les goulots d'étranglement pour permettre des performances plus rapides.



