AMD Radeon RX 6700 XT : Tout ce que vous devez savoir.



AMD a annoncé aujourd'hui la Radeon RX 6700 XT, sa quatrième carte graphique de la série RX 6000 basée sur l'architecture graphique RDNA2. La carte lance le nouveau silicium "Navi 22" de 7 nm, qui est physiquement plus petit que le "Navi 21" équipant les séries RX 6800/RX 6900. La RX 6700 XT atteint la puissance maximale de la "Navi 22", avec 40 unités de calcul RDNA2, soit 2 560 processeurs de flux. Ceux-ci fonctionnent à une fréquence d'horloge de jeu maximale de 2424 MHz, ce qui représente une augmentation significative de la vitesse d'horloge par rapport à la génération précédente.



La carte est livrée avec 12 Go de mémoire GDDR6 via une interface mémoire de 192 bits de large. La carte utilise des puces mémoire GDDR6 de 16 Gbps, ce qui porte la bande passante de la mémoire à 384 GB/s. La puce contient 96 Mo de mémoire sur puce Infinity Cache, qui accélère le sous-système de mémoire. AMD vise une puissance de 230 W. La configuration de l'entrée de puissance pour la carte RX 6700 XT de référence est de 8 broches + 6 broches.















AMD commercialise le RX 6700 XT comme une carte de jeu à prédominance 1440p, positionnée un cran en dessous du RX 6800. L'entreprise fait des déclarations de performances stupéfiantes. Par rapport à la génération précédente, la RX 6700 XT bat le GeForce RTX 2080 Super. NVIDIA a commercialisé la génération actuelle de RTX 3060 Ti comme ayant les mêmes perspectives de performances.



Les choses deviennent intéressantes, AMD montrant que dans certains jeux, la RX 6700 XT peut même battre la RTX 3070, une carte que NVIDIA a commercialisée comme correspondant à son produit phare de la génération précédente, la RTX 2080 Ti. AMD fixe le prix de la Radeon RX 6700 XT à 479 dollars (PDSF), ce qui correspond très probablement à de la défécation bovine, compte tenu de la situation du marché. La société a annoncé le lancement simultané de ses cartes de référence et de conception sur mesure AIB, à partir du 18 mars 2021.



Les déclarations de performance d'AMD suivent :











