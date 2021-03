Crucial lance des SSD portables de 500 Go et 4 TB X6.

Crucial lance des SSD portables de 500 Go et 4 To X6.



Crucial, la marque mondiale de mémoire et de stockage grand public de Micron, a lancé aujourd'hui une extension de sa gamme primée de disques durs portables (SSD) afin d'offrir aux consommateurs davantage d'options en matière de performances, de capacité et de valeur du stockage externe, quel que soit le prix. Les nouveaux produits comprennent le SSD portable de 4 To à un prix de 489.95 Dollars et un nouveau SSD portable de 500 Go à un prix de 69.95 Dollars. Les consommateurs qui cherchent à stocker de grandes bibliothèques de jeux ou un plus grand nombre de films pour les longs voyages trouveront une solution idéale dans le Crucial X6.







Avec des vitesses de lecture allant jusqu'à 800 Mo/s, le lecteur de 4 To est jusqu'à 5,6 fois plus rapide que les disques durs portables du marché et résiste aux chutes jusqu'à 1,50 m. Comme les produits existants de la gamme Crucial X6, les versions de 4 To et 500 Go offrent pour la première fois aux consommateurs des SSD portables compacts dans ces capacités. Toute la gamme de produits SSD portable Crucial, qui a été primée, est compatible avec les derniers appareils compatibles USB-C, tels que les PC, les Mac, les PlayStation 5, les appareils Android et bien d'autres encore. Lorsqu'ils sont utilisés avec l'adaptateur USB-C vers USB-A de Crucial, les disques portables fonctionnent également avec les appareils PS4, Xbox One, XBOX Series S|X et autres appareils USB-A.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Voici la fiche technique :







Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP