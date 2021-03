AMD lance la carte graphique AMD Radeon RX 6700 XT

Aujourd’hui, durant l’évènement Where Gaming Begins Episode 3, AMD a annoncé la carte graphique AMD Radeon RX 6700 XT, taillée pour offrir des performances exceptionnelles, des graphismes éclatants et redéfinir le jeu en 1440p.

Exploitant l'architecture révolutionnaire de jeu AMD RDNA 2, 96 Mo de mémoire AMD Infinity Cache et 12 Go de mémoire vidéo GDDR6, les cartes graphiques AMD Radeon RX 6700 XT offrent sur certains titres jusqu’à deux fois plus de performances comparativement à la base installée de cartes graphiques d’ancienne génération. Avec de nouvelles fonctionnalités étonnantes, la carte offre des performances dépassant les 165 FPS dans certains titres esports. Il s’agit d’une upgrade idéale pour les joueurs utilisant encore une carte graphique d’il y a trois ou quatre ans grâce aux performances et à la fluidité en 1440p.

Les fonctionnalités notables sont :

AMD Infinity Cache – 96 Mo de cache de dernier niveau intégré au die GPU pour fournir une bande passante jusqu'à 2,5X supérieure à consommation équivalente face à des architectures traditionnelles et ainsi offrir des performances supérieures en jeu.

AMD Smart Access Memory – Offre des niveaux de performances encore supérieurs lorsque l’on couple les cartes graphiques AMD Radeon RX 6000 avec des processeurs AMD Ryzen 5000 et certains Ryzen 3000 sur des carte-mères AMD 500 Series. Les processeurs AMD Ryzen ont ainsi un accès haute vitesse à la mémoire vidéo GDDR6 ce qui offre des performances jusqu'à 16% supérieures.

12 Go de mémoire vidéo GDDR6 haut débit – Parfait pour répondre à la charge croissante des textures et exigences graphiques des jeux actuels notamment lorsqu’on pousse la résolution et les réglages au maximum. Les nouvelles cartes graphiques et leurs 12 Go de mémoire vidéo GDDR6 permettent aux joueurs de profiter aisément des titres AAA actuels et futurs les plus demandeurs.

AMD Radeon Software Adrenalin — La nouvelle mise à jour des pilotes Radeon Software ajoute à Radeon Boost la prise en charge du Variable Rate Shading, pour offrir jusqu’à 27% d’augmentation des performances pendant les scènes de jeu les plus rapides. Le support DirectX 12 Radeon Anti-Lag participe à minimiser le temps de réponse à l’affichage pour un avantage compétitif.

DirectX® Raytracing (DXR) — Les cartes graphiques basées sur l’architecture AMD RDNA 2 sont optimisées pour le traitement en temps réel de l'éclairage et des ombres, sans oublier le réalisme des surfaces réfléchissantes avec DXR. Avec AMD FidelityFX, les développeurs peuvent combiner les effets de rastérisation et ray-tracing pour proposer l’équilibre parfait entre qualité d’image et performances en jeu.

Les cartes graphiques Radeon RX 6700 XT devraient être disponibles sur AMD.com et auprès des partenaires d’AMD à partir du jeudi 18 mars.