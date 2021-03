Test de la souris MSI Clutch GM41 compatible NVIDIA Reflex

Pc-Boost a le plaisir de vous dévoiler son dernier test de la souris MSI Clutch GM41 compatible NVIDIA Reflex :

MSI vient de sortir le 9 février dernier sa toute nouvelle souris gaming, la Clutch GM41. Il s’agit de la première souris MSI lightweight compatible avec la technologie NVIDIA Reflex. Équipée d'un capteur PixArt PMW-3389 et de switches Omron garantis pour 60M de clics, elle ne pèse que 65 grammes et est équipée d'un câble Frixion Free destiné à proposer une glisse sans la moindre gêne. Proposée à 49.99€ et délibérément pensée pour les joueurs FPS cherchant une souris légère et performante, aura-t-elle pour autant sa place dans les setups des joueurs ? C'est ce que nous allons essayer de découvrir au travers de ce test.

Accédez au test