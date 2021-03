AOC nous propose des nouveaux écrans PC : La Série V4.



Le spécialiste de l'affichage AOC lance une nouvelle gamme de moniteurs - la série V4 - offrant des résolutions QHD et UHD avec des tailles de panneaux de 23,8" (60,5 cm), 27" (68,6 cm) et jusqu'à 31,5" (80 cm). Avec leur design simple, mais attrayant, sans cadre et à trois faces, ces modèles sont de bons candidats pour les utilisateurs domestiques soucieux de leur budget et ayant un œil pour le design. Tous les écrans sont équipés de panneaux IPS pour une reproduction vive et naturelle des couleurs. Le taux de rafraîchissement de 75 Hz des modèles QHD rend les mouvements 25 % plus fluides que ceux des moniteurs 60 Hz ordinaires. En outre, la prise en charge de la synchronisation adaptative dans tous les modèles élimine les déchirures et les bégaiements lorsque la fréquence d'image varie, ce qui fait de ces moniteurs un outil idéal pour les joueurs occasionnels. Grâce à toutes ces caractéristiques, la série V4 est un outil polyvalent parfait pour le travail à domicile et les loisirs.







La série V4 d'AOC allie qualité d'image, polyvalence et design attrayant à un prix avantageux. Construits pour être à l'épreuve du temps, les quatre écrans utilisent des panneaux de résolution QHD (2560 x 1440) ou 4K/UHD (3840 x 2160), une amélioration significative par rapport à la norme Full HD communément établie. Les modèles de la série V4 sont également équipés d'écrans IPS plats, qui sont parfaits pour les travaux de productivité tels que les feuilles de calcul, le dessin, la conception graphique, le montage photo, etc. grâce à leur reproduction précise des couleurs et à leurs grands angles de visualisation (178/178°), qui réduisent considérablement le décalage horizontal/vertical des couleurs et améliorent encore l'expérience de l'utilisateur.



La polyvalence des moniteurs V4 s'étend également aux nombreuses options de connectivité, notamment un DisplayPort pour la connexion de PC de bureau/portable, des ports HDMI adaptés aux sticks de streaming, aux consoles de jeux ou à tout autre appareil utilisant le HDMI.







Le support permet un réglage de l'inclinaison, tandis que l'option de montage VESA 100x100 permet d'autres installations avec des supports muraux ou de bureau, tels que AOC'S AS110 ou AD100, pour une flexibilité ergonomique totale. Tous les modèles V4 sont également équipés de deux haut-parleurs de 2 W.



L'U27V4EA est équipé d'un panneau 4K Ultra HD, ce qui donne un impressionnant 163 pixels par pouce sur son écran 27", pour des textes et des images très nets et une plus grande surface d'écran pour une variété d'applications. L'U27V4EA a également une luminosité maximale plus élevée de 350 nits, ce qui le rend utilisable même dans des environnements très éclairés. Comme ses frères et soeurs QHD, ce modèle 4K a un temps de réponse GtG de 4 ms et un support Adaptive-Sync pour éliminer les bégaiements et les déchirures, ce qui en fait un excellent choix d'écran 4K pour les joueurs occasionnels aussi.



Les modèles Q24V4EA (23,8"), Q27V4EA (27") et Q32V4 (31,5") sont dotés de panneaux IPS fonctionnant à une résolution QHD (2560 x 1440) à un taux de rafraîchissement de 75 Hz ainsi qu'à un temps de réponse GtG de 4 ms. Le mode de faible luminosité bleue et la technologie FlickerFree réduisent la fatigue des yeux pour une utilisation confortable pendant des heures.



Les Prix :



Les AOC Q24V4EA, Q27V4EA, Q32V4 et U27V4EA seront disponibles à partir d'avril 2021 à un prix de vente conseillé de : 183.50 euros, 239.90 euros, 259.90 euros, 332.90 euros.



VORTEZ