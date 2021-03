Scythe annonce un refroidisseur de CPU Mugen 5 Black Edition.



Scythe annonce aujourd'hui la sortie du nouveau refroidisseur Mugen 5 Black Edition (SCMG-5100BE). Basée sur le refroidisseur Mugen 5 Rev.B original, cette nouvelle édition est entièrement noire et comprend un dissipateur de chaleur noir, un ventilateur Kaze Flex 120 noir et des accessoires noirs. Le nouveau Mugen 5 Black est le choix par excellence pour ses excellentes performances, son silence superbe et son esthétique. Le refroidisseur Scythe Mugen 5 Black Edition est disponible en Amérique du Nord à un prix de vente conseillé de 60 Dollars.















Basée sur le refroidisseur classique Mugen 5, cette nouvelle édition est équipée d'un ventilateur Kaze Flex 120 entièrement noir (avec une rampe de vitesse de rotation de 1500 tr/min) qui pousse ses performances à un niveau supérieur. Avec le clip ventilateur supplémentaire et le système de montage amélioré, le Mugen 5 Black est le choix par excellence pour ses excellentes performances et son silence exceptionnel.



Compatibilité excellente



Grâce à son design décalé et asymétrique, ce refroidisseur est très compatible avec les modules de mémoire et les cartes graphiques, même sur les prises LGA 2011 (V3)/LGA 2066. D'une hauteur de 154,5 mm seulement, le Mugen 5 Black s'adapte parfaitement à la plupart des boîtiers tour du marché.



Esthétique et style



Le dissipateur de chaleur est entièrement recouvert de noir et porte un logo gravé au diamant. Non seulement le dissipateur a un bon style, mais il s'adapte également aux thèmes de couleur de construction les plus populaires.



Voici la fiche technique :







Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP