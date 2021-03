Les cartes mères MSI Z490 libèrent les performances des cartes graphiques et des SSD PCIe 4.0.



Toutes les cartes mères MSI Z490 supporteront le PCIe 4.0 avec les prochains processeurs Intel de 11e génération. Grâce à une mise à jour du dernier BIOS, les cartes mères MSI Z490 offrent une bande passante et des performances exceptionnelles pour les SSD et les cartes graphiques PCIe 4.0 M.2.







Pour être compatible PCIe 4.0, plusieurs composants sur les cartes mères sont nécessaires, notamment un générateur d'horloge prêt pour PCIe 4.0, un commutateur de voie, un redriver, des emplacements PCIe et des connecteurs M.2. Grâce aux solutions PCIe 4.0 complètes, les cartes mères MSI Z490 offrent la conception la plus stable pour le PCIe 4.0 et déverrouillent la pleine performance des périphériques PCIe 4.0.







BIOS MSI Z490 optimisés pour les performances PCIe 4.0 :











Pour profiter des performances débloquées du PCIe 4.0, veuillez mettre à jour les cartes mères Z490 avec les derniers BIOS optimisés pour le PCIe 4.0.



TECHPOWERUP