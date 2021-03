Lenovo dévoile sa nouvelle gamme d'ordinateurs embarqués ThinkEdge.



Lenovo a annoncé aujourd'hui sa toute nouvelle gamme d'ordinateurs embarqués pour l'avant-garde lors de l'exposition virtuelle Embedded World 2021 DIGITAL. Issus de la gamme actuelle d'ordinateurs de pointe de Lenovo, les appareils ThinkEdge - les nouveaux ThinkEdge SE30 et ThinkEdge SE50 - sont petits, robustes et suffisamment puissants pour répondre aux besoins exigeants des entreprises en matière de traitement des données, de sécurité et d'évolutivité à la pointe.











Les nouveaux appareils Lenovo ThinkEdge sont dotés de la technologie Intel et sont conçus pour répondre aux besoins de données de demain. Les ordinateurs de pointe intégrés sont destinés aux clients qui ont besoin d'une puissance de traitement plus rapide, d'une meilleure sécurité et d'une meilleure évolutivité. Avec les bonnes données en toute sécurité et au bon moment, les entreprises peuvent être plus efficaces, plus perspicaces et plus compétitives.



ThinkEdge SE30



Le nouveau ThinkEdge SE30 est un périphérique de calcul petit et robuste pour les charges de travail en périphérie. Il comprend les derniers processeurs Intel Core i5 vPro de 11e génération pour l'informatique industrielle. Le processeur améliore la puissance de calcul, accélère les charges de travail de l'IA et est conçu pour relever les défis des implémentations en périphérie des entreprises grâce à un support de température étendu de -20 à +60 Celsius, une fiabilité de longue durée, ainsi que des fonctions de sécurité et de gestion améliorées.



Le ThinkEdge SE30 commencera avec un support 4G au niveau mondial et sera disponible en 5G avec le support des principaux opérateurs au cours du second semestre de cette année. Les périphériques 5G améliorent la connectivité sans fil afin d'égaler les capacités à faible latence, à haute fiabilité et à grande capacité des solutions filaires existantes, tout en améliorant l'agilité des capacités et le retour sur investissement.



Les applications intégrées du ThinkEdge SE30 comprennent, entre autres, des kiosques et des distributeurs automatiques de billets pour la vente au détail intelligente, des chaînes de production automatisées dans le secteur de la fabrication et la surveillance des dispositifs médicaux dans le secteur des soins de santé.



Caractéristiques principales/Spécifications :



- Processeurs Intel Core i5 vPro de 11e génération pour l'informatique industrielle,

- Jusqu'à 16 Go de mémoire et 1 To de stockage,

- Sans ventilateur, plage de température opérationnelle de -20 à 60 Celsius,

- Les deux modules 4G et 5G.



ThinkEdge SE50



Le nouveau ThinkEdge SE50 est conçu pour des applications polyvalentes qui nécessitent une analyse et un traitement des données à la pointe de la technologie. Le périphérique de calcul de pointe intégré comprend un processeur Intel Core i5 ou i7 vPro pour l'informatique industrielle et jusqu'à 32 Go de mémoire.



Les utilisateurs finaux peuvent déployer le ThinkEdge SE50 pour agréger et analyser des données en temps réel provenant de périphériques IoT distribués. Ce périphérique intelligent peut filtrer et transférer les données IdO sur le réseau étendu vers le nuage ou le centre de données. Les clients ont la possibilité d'améliorer leur stratégie d'intelligence artificielle de pointe grâce à un silicium de pointe et à un logiciel optimisé utilisant la boîte à outils OpenVINO.



Caractéristiques principales/Spécifications :



- Processeurs Intel Core i7 ou i5 vPro de 11ᵉ génération pour l'informatique industrielle,

- 32 Go de mémoire et jusqu'à 2 To de stockage,

- Sans ventilateur, plage de température de fonctionnement de 0 à 50 degrés Celsius, et indice IP50,

- Conception à 2 litres avec E/S industrielles complètes.



Disponibilité



Les ThinkEdge SE30 et SE50 de Lenovo seront disponibles sur certains marchés mondiaux à partir de la mi-2021. Pas de prix pour le moment.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP