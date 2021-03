Re-connectez-vous avec la dernière version du logiciel et des capteurs EK-Loop Connect.



EK, le principal fournisseur de solutions de refroidissement pour ordinateurs, annonce la sortie de la version 1.3.11 du logiciel EK-Loop Connect. En tant que société qui se consacre à fournir aux amateurs de refroidissement par eau et aux constructeurs de PC le meilleur de ce que le marché peut offrir, et après avoir écouté les commentaires des clients il y a plusieurs mois, EK a publié une nouvelle version du logiciel EK-Loop Connect. Aujourd'hui, la nouvelle version du logiciel est officiellement prête et peut déjà être téléchargée.







"Nous avons eu la chance d'avoir à bord une équipe de développeurs de logiciels qui se sont dévoués à la cause et ont réussi à livrer des logiciels fonctionnels dans les délais impartis. Nous avons promis de livrer le logiciel dans les trois mois, et nous y sommes parvenus. La dernière version du logiciel EK-Loop Connect a été testée et confirmée par un petit groupe de bêta-testeurs, et aujourd'hui nous sommes prêts à la présenter au public", a déclaré Edvard König, fondateur d'EK.







Et ce n'est pas là que s'arrêtent les bonnes nouvelles concernant le ventilateur EK-Loop Connect et le contrôleur RGB adressable ! Plusieurs accessoires EK-Loop Connect sont également prêts à être mis sur le marché. Ces lancements comprennent un débitmètre, un capteur de niveau pour les réservoirs TBE, et un câble spécial de type USB-A. Dans un avenir proche, vous pouvez également vous attendre à la sortie de capteurs thermiques à fiches G1/4".











EK-Loop Connect - Débitmètre



Ce débitmètre minimaliste permet aux utilisateurs de surveiller avec précision le débit dans leur boucle et de régler avec précision la vitesse de la pompe pour un équilibre optimal entre l'acoustique et les performances. Il envoie également un rapport si la pompe n'est pas opérationnelle, ce qui permet d'éviter la surchauffe du système et d'éventuels dysfonctionnements. Il est équipé de deux ports G1/4" pour une mise en œuvre facile dans la boucle de refroidissement liquide personnalisée. Le logiciel permet également à l'utilisateur de calibrer l'affichage, faisant de tous les chiffres donnés une représentation réelle du débit à l'intérieur de la boucle.



EK-Loop Connect - Capteur de niveau TBE 60



Un capteur de niveau de liquide de refroidissement donne un avertissement lorsque le réservoir atteint un point où il serait prudent de le remplir. En raison de l'évaporation du liquide de refroidissement par la tuyauterie, il s'assure que la pompe ne fonctionne jamais à sec. De plus, en cas de fuite, il vous avertit que le niveau du liquide de refroidissement est inférieur à sa valeur optimale. Il se fixe sur le tube des réservoirs de type tubulaire EK et se connecte via un câble dédié à l'unité de commande EK-Loop Connect.



EK-Loop Connect - Câble externe USB (1 m)







Ce simple câble permettra à l'utilisateur de connecter son unité de commande EK-Loop Connect au PC via un connecteur USB standard qui se trouve à l'arrière de la carte mère. Ce type de connexion est avantageux pour les moddeurs car il leur permet de préprogrammer le contrôleur à l'aide d'un autre PC. Cela permet également de faire fonctionner la pompe, le ventilateur et les paramètres RGB sur un autre PC sans avoir besoin d'installer un système d'exploitation. Cela permet de gagner beaucoup de temps tout en permettant à l'utilisateur de contrôler les modèles RVB pour les besoins des tournages vidéo, etc.



Logiciel EK-Loop Connect 1.3.11



Pour exécuter la dernière version du logiciel de contrôle Connect, il est préférable de désinstaller complètement toutes les versions précédentes du logiciel. Il y a eu quelques changements cruciaux dans le logiciel, beaucoup de bogues mineurs ont été corrigés et la stabilité générale a été grandement améliorée.



Voici le journal des modifications avec les détails les plus importants :



- L'application vérifie les mises à jour au démarrage de l'application. La vérification des mises à jour peut également être effectuée dans l'onglet Support/Paramètres.

- En appuyant sur le bouton de fermeture de l'application, l'application se réduit maintenant à la barre d'état. Elle peut être fermée en cliquant avec le bouton droit de la souris sur l'icône de la barre d'état système et en choisissant Quitter.

- Une nouvelle tentative de détection du contrôleur est ajoutée.

- Les utilisateurs peuvent changer la source de température pour le contrôle du PWM (CPU/GPU/T1/T2/T3).

- Une option permettant de définir la plage de température et les couleurs pour le profil RVB intelligent a été ajoutée.

- Les informations de l'onglet Étendu sont ajoutées à l'onglet Tableau de bord tandis que l'onglet Étendu est supprimé.

- Deux points supplémentaires à la courbe PWM dans le profil personnalisé sont ajoutés.

- Le nom du profil de refroidissement est écrit sous chaque en-tête de ventilateur dans le tableau de bord.

- Les valeurs RGB et HEX sont ajoutées.

- Les paramètres PWM sont sauvegardés et restaurés lors d'une mise à jour de l'application.

- Les valeurs utilisateurs pour les couleurs et les effets RVB sont enregistrées lors de la mise à jour ou du redémarrage de l'application.

- Le renommage des composants/en-têtes est simplifié.

- Les capteurs de température et le débitmètre affichent N/A s'il n'y a pas de capteur connecté. Le capteur de niveau affiche un avertissement si le capteur n'est pas connecté.

- Le numéro de la nouvelle version est affiché sur l'écran "Hello".

- L'utilisateur Windows est affiché sur l'écran "Bonjour" avec l'image de l'utilisateur Windows.

- Le SDK est mis à jour avec une version plus récente pour prendre en charge les CPU de la série AMD 5000, les GPU de la série AMD 6000 et les GPU de la série NVIDIA 3000.



Sur la base des commentaires qu’EK reçoit de ses clients et de la communauté, la société prévoit d'introduire à l'avenir des mises à jour logicielles ultérieures avec tous les changements nécessaires.



Disponibilité et prix



L'unité de commande EK-Loop Connect, le débitmètre, le capteur de niveau et le câble externe USB sont disponibles en précommande sur la boutique en ligne EK et sur le réseau de revendeurs spécialisés. Leur livraison devrait débuter le 5 mars 2021.



Dans le tableau ci-dessous, vous pouvez voir le prix de détail suggéré par le fabricant (MSRP) :







TECHPOWERUP