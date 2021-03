Intel déploie la série SSD 670p Mainstream NVMe SSD.



Intel a lancé aujourd'hui la série SSD 670p, une nouvelle gamme de SSD M.2 NVMe qui s'adresse au segment grand public. Construit dans le format M.2-2280 avec une interface hôte PCI-Express 3.0 x4, le disque met en œuvre la dernière mémoire flash NAND 3D QLC 144 couches d'Intel, associée à un contrôleur 8 canaux Silicon Motion SM2265G rebaptisé qui utilise un cache DRAM DDR3L fixe de 256 Mo pour toutes les variantes de capacité. Il est disponible dans des capacités de 512 Go, 1 To et 2 To.











Les variantes 1 To et 2 To offrent des vitesses de lecture séquentielle allant jusqu'à 3500 Mo/s, tandis que la variante 512 Go lit jusqu'à 3000 Mo/s. Les vitesses d'écriture séquentielle varient, la variante 512 Go écrivant jusqu'à 1600 Mo/s, la variante 1 To jusqu'à 2500 Mo/s et la variante 2 To jusqu'à 2700 Mo/s. Les disques offrent une endurance nettement supérieure à celle des générations précédentes de disques QLC, la variante de 512 Go pouvant atteindre 185 TBW, la variante de 1 To jusqu'à 370 TBW et la variante de 2 To jusqu'à 740 TBW. Intel offre une garantie de 5 ans sur les disques.



Le prix de la variante de 512 Go est de 89 Dollars, celui de la variante de 1 To est de 154 Dollars et celui de la variante de 2 To est de 329 Dollars.



