Soutien aux GPU pour tous







L'alimentation de jeu MPG peut prendre en charge les GPU NVIDIA GeForce RTX 30/20 Series et AMD. Préparé pour les exigences les plus élevées, le support des E/S de l'alimentation MPG peut prendre en charge différents modes de connexion polyvalents selon la conception du connecteur d'alimentation des différentes cartes graphiques.



80 PLUS CERTIFIÉ OR







L'efficacité de votre alimentation électrique influence directement les performances de votre système et votre consommation d'énergie. La certification 80 PLUS Gold promet une consommation d'énergie plus faible et un rendement plus élevé.



DIGNE DE CONFIANCE ET EFFICACE







L'alimentation pour jeux MPG est fièrement soutenue par une garantie limitée de 10 ans, garantissant un fonctionnement fiable à long terme.



Condensateurs 100 % japonais à 105° C







Visant une qualité de produit et une stabilité de performance inébranlables, l'alimentation pour jeux MPG est équipée de condensateurs 100 % japonais à 105° C et de condensateurs solides.



Seulement ce dont vous avez besoin







L'organisation des câbles est souvent la partie la plus gênante de la construction d'un PC. Grâce à la conception entièrement modulaire de l'alimentation pour jeux MPG, seuls les connecteurs nécessaires à la construction doivent être utilisés, ce qui réduit considérablement l'encombrement des câbles et simplifie la construction globale du système.



D'autant plus organisé







Tous les câbles de l'alimentation du jeu MPG sont plats et noirs. Les câbles plats facilitent la gestion des câbles et diminuent les maux de tête ! Grâce aux câbles plats, l'ensemble du système peut être mieux organisé et offre plus de place pour une circulation d'air sans entrave. Utilisez les câbles dont vous avez besoin et rangez le reste dans le sac à câbles inclus.



Se sentir bien chez soi







Les dimensions de 160 mm de long et 150 mm de large du bloc d'alimentation pour jeux MPG assurent un ajustement confortable et facile dans la plupart des cas de PC, offrant ainsi plus d'espace pour la gestion des câbles et la circulation de l'air vers le reste du système.



TERMINAUX DE CONNECTEURS EN ALLIAGE DE CUIVRE







Les connecteurs CPU, VGA et MB de l'alimentation pour jeux MPG utilisent des bornes en alliage de cuivre qui peuvent supporter des courants plus élevés que les bornes traditionnelles des câbles en bronze phosphoreux.



