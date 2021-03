ADATA explique les changements avec le XPG SX8200 Pro SSD.



L'ADATA a récemment fait l'objet d'une controverse concernant son disque dur XPG SX8200 Pro (SSD). La société aurait livré de nombreuses configurations différentes du SSD avec différentes vitesses d'horloge de contrôleur de disque et différent flash NAND. Selon le rapport original, ADATA a d'abord expédié le SSD SX8200 Pro avec le contrôleur Silicon Motion SM2262ENG SSD, fonctionnant à 650 MHz avec le flash NAND TLC 64 couches de l'IMFT. Cependant, il a été rapporté par la suite que le SSD a été mis à jour pour utiliser le contrôleur Silicon Motion SM2262G SSD, cadencé à 575 MHz. Avec ce rapport, de nombreux utilisateurs se sont inquiétés et ont commencé à remettre en question les pratiques de l'entreprise. Cependant, l'ADATA a par la suite assuré à tous que les performances étaient conformes aux spécifications et qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter.







Aujourd'hui, nous avons un autre rapport sur le SSD ADATA XPG SX8200 Pro. Selon un rédacteur, ADATA a une fois de plus mis à jour son SSD avec un type différent de NAND Flash, mais cette fois, le rapport indique que les performances ont été affectées. Tom's Hardware a fait un tableau des changements montrant jusqu'à cinq révisions du SSD, toutes avec des configurations différentes de contrôleurs SSD et de mémoire NAND Flash. Nous avons contacté l'ADATA pour clarifier les problèmes qui sont apparus, et voici la réponse officielle que la société nous a donnée.



Pour commencer, vous pouvez consulter le tableau réalisé par Tom's Hardware, qui met en évidence toutes les différentes révisions à partir de V1 jusqu'à V5.







Nous avons reçu un retour d'information détaillé de la part de l'ADATA, et pouvons maintenant publier plus d'informations sur les changements. Tout d'abord, l'étiquette des changements, de V1 à V5, n'est pas chronologique. L'apparence de ces versions est restée un peu bizarre. L'ADATA a expédié les versions V4 et V5, puis les versions V2 et V3 en 2020. ADATA n'a plus expédié les versions V4 et V5 après avoir expédié les versions V2 et V3, ce qui est logique. Depuis décembre 2020, la société a expédié la version 1 du SX8200 PRO 1 To et 2 To sur le marché américain. Comme vous pouvez le constater, il manque des données dans le tableau Tom's Hardware. Les informations sur les V4 et V5 sont trop anciennes. En outre, il est difficile de se procurer des puces 3D TLC NAND à 64 couches, quelle que soit la marque.



Dans notre propre examen du SSD XPG SX8200 Pro, nous avons testé la version V1 du SSD. La version V1 qui sera livrée en 2020/2021 utilise toujours le même contrôleur, comme notre échantillon, ce qui indique une cohérence de contrôleur ici pour au moins les modèles de 1 To+.



TOM'S HARDWARE