ASUS lance la carte complémentaire ThunderboltEX 4.



ASUS a lancé aujourd'hui la ThunderboltEX 4, une carte supplémentaire conçue pour offrir à votre PC une connectivité Thunderbolt 4 complète. Le seul problème est que vous aurez besoin d'une carte mère ASUS avec un en-tête de préparation à la Thunderbolt (qui fournit à la carte des commandes de synchronisation et d'autres commandes système de bas niveau). Vous aurez également besoin d'un en-tête USB 2.0, que vous aurez probablement en abondance. La carte dispose d'une interface hôte PCI-Express 3.0 x4, et peut être installée sur n'importe quel emplacement PCIe, x4 ou plus. Une entrée d'alimentation PCIe à 6 broches est également nécessaire, car la Thunderbolt 4 est capable de fournir jusqu'à 100 W de puissance par port, ce qui permet d'utiliser des boîtiers et des moniteurs RAID à câble unique.



















La carte ASUS ThunderboltEX 4 met à disposition deux ports Thunderbolt 4 au format physique USB de type C, chacun avec une bande passante bidirectionnelle de 40 Gbps. La carte fournit un passage DisplayPort pour chaque port. Vous connectez votre carte graphique à la ThunderboltEX 4 en utilisant les câbles DisplayPort à mini-DisplayPort fournis. La carte prend en charge le passage DisplayPort 1.4, ce qui vous permet d'augmenter la résolution jusqu'à 8K sur les écrans connectés, si votre carte graphique est en jeu. Sous le capot, la carte est équipée d'un contrôleur Intel JHL8540 "Maple Ridge" Thunderbolt 4.



La société n'a pas révélé les prix.



TECHPOWERUP